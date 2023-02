El nombre de Geraint Watkins (Abertridwr, Gales, 1951) se puede rastrear en discos de Dr. Feelgood, Carl Perkins, Bill Wyman, Paul McCartney y Tom Jones. Su piano también ha respaldado a Nick Lowe, Van Morrison, Mark Knoplfer y, recientemente, a Status Quo. Incluso el nobel Dylan ha manifestado su admiración por el músico británico, en su programa de radio, el show Theme Time Radio Hour, emitido entre 2006 y 2009, en el que confesó que era su pianista favorito. Tras sus actuaciones en Palma en 2009, cuando ofreció dos recitales en la Fundació Sa Nostra, Watkins regresa a Mallorca este fin de semana, de nuevo por partida doble y fichado por la promotora Rudy Sessions: el viernes en Sa Nostra y el sábado en Sa Congregació de sa Pobla, ambos conciertos a las 20 horas junto a su saxofonista Martin Winning. Las entradas están disponibles en la web de TicketIb (anticipada: 18 euros; taquilla 20).

Rock, blues y jazz

Cantante, compositor, pianista y acordeonista, Watkins se mueve entre el rock, el blues y el jazz, lenguajes musicales a los que se ha entregado desde la década de los 70, cuando empezó a tocar primero en Portsmouth y Cardiff, y posteriormente en Londres, donde su carrera despegó. De la mano del productor Stuart Colman, dejó su impronta en discos de Rory Gallagher, The Fabulous Thunderbirds, Eric Clapton y Stray Cats, entre muchos otros; y ya en los 80 fundó The Balham Alligators, banda que ha ayudado a mantener viva la música de Luisiana en la capital británica.

Habitual de Van Morrison

Van Morrison es otro de los grandes cuyo nombre está ligado a Watkins. Su piano suena en cuatro de los discos del ‘León de Belfast’: Back on Top (1999), Down the Road (2002), Pay the Devil (2006) y Keep It Simple (2008). Aunque no le acompañó en ninguno de sus conciertos mallorquines.

Entre sus últimos trabajos de estudio figuran el que realizó en 2014 para el álbum Aquostic (Stripped Bare) de Status Quo y su álbum en solitario Rush of Blood, grabado en colaboración con Simon Ratcliffe, en 2019.