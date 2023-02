Con la idea de “dar máximo protagonismo y prioridad a la mujer y su promoción dentro del rock”, un género tradicionalmente dominado por el hombre que, poco a poco, está cambiando, nace el Rock N Roll Girl Fest. Un nuevo festival que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Par de Can Cirera Prim de sa Pobla, con las mujeres como protagonistas en el escenario, y que llega acompañado de la edición de un disco, publicado por Runaway Records, alrededor de The Runaways y Joan Jett en el que participan hasta 14 bandas de rock.

Versiones de Joan Jett y The Runaways

Los 14 grupos han grabado para este álbum una versión de una canción de The Runaways o de su líder, la cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense Joan Jett. Recordar que The Runaways fue un grupo norteamericano de hard rock y punk de los 70 formado exclusivamente por mujeres. De ahí que la nónima de este disco-homenaje esté integrado por bandas de rock en la que o todos sus miembros son mujeres o al menos un componente importante del grupo lo es.

De las 14 bandas, seis de ellas son mallorquinas: Peligro!, Bisonte, The Raters, Sweet Poo Smell, Yoko Factor y Fundación Francisco Frankenstein. El resto proceden de Bilbao (Capsula, Labana y The Ribbons), Barcelona (The Lizards y The Capaces), Madrid (Hermana Furia), Murcia (Velkhanos) y Vigo (The Killer Barbies).

En el concierto de sa Pobla, cuyo cartel ha sido ilustrado por Llum Miranda Oliver, se podrá escuchar en directo las canciones de Sweet Poo Smell, Capsula, Peligro!, Yoko Factor, Ana Love dj y Fannie Brown Dj. La entrada es gratuita y el festival se celebrará entre las 17.30 y las 00.00 horas. La periodista Mónica Borrás ejercerá de presentadora.