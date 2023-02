Sebastià Bennasar: «Victor Hugo hoy escribiría novela negra para explicar el mundo»

Sebastià Bennasar (Palma, 1976) rinde homenaje al periodismo de calle y a la Palma de los años 90 del siglo pasado con Quinqui connection (Llibres del Delicte). Este pasado sábado presentó esta novela en Quars Llibres, en la última jornada del ciclo Febrer Negre, al que este escritor y periodista lleva unido desde casi el principio. En su último libro aparecen personajes no muy ficticios: periodistas, políticos y hasta una matriarca de Son Banya de nombre Maria Cortés Cortés que maneja el negocio de la droga.

¿Le ha llamado alguien ofendido o que se haya sentido más que aludido en su novela?

No, que va... No sé si es que no la han leído, o no la han entendido o les ha gustado y no se han sentido ofendidos.

¿Y de Son Banya? ¿La Paca tampoco?

Tampoco tenía muchas esperanzas de que se lo leyeran. No ha habido repercusiones negativas en ningún sentido, al contrario, hay una persona que se ha sentido identificada y se tronchaba.

Reconocemos perfectamente a regidores, a periodistas...

Es la gracia, hay una larga tradición de roman à clef, novela en clave, y he disimulado poco, los nombres han cambiado poco para una identificación fácil. Paul Preston siempre dice que la diferencia entre el periodismo y la historia con la novela es que en la historia y en el periodismo para decir lo que sabes te hace falta el puto papel... Y en cambio en las novelas, puedes decir lo que sabes sin tener el papel.

¿Cómo surgió ‘Quinqui connection’?

La tenía pensada hace mucho tiempo, quería hacer un homenaje a este periodismo en desaparición que yo aún tuve la suerte de poder vivir. Yo llegué a la redacción del Baleares en 1994 y estuve dos años como colaborador. Había una redacción superjoven con unos colaboradores que eran todos general de brigada retirado, lo más casposo que te puedas imaginar. Era increíble, porque había una cantera de periodistas todos progres, de izquierda y jóvenes que convivían en un diario que tenía toda la rémora y era muy divertido. Había personajes sensacionales que iban pasando por ahí. Antes del 2000, el periodismo todavía era de calle. Y lo añoro. Ahora hay un periodismo de tuit.

En su libro también hay homenaje a Palma...

Sí, las ciudades, cuando las añoras, cuando no vives en ellas, es cuando puedes escribir sobre ellas más fácilmente. Esta novela la he escrito desde Olot, con la distancia de aquella Palma quye ahora ya no encontraría, de finales de los 90, que aún mantenía muchas tiendas que ya no existen, cuando el Bar El Porvernir, de la plaza teniente Coronel Franco, ahora Miquel Dolç, se convirtió en una entidad bancaria y aquel bar hacía unos variats extraordinarios. Y estaba forrado de llaveros. Y pensaba a dónde habrían ido a parar... Se ha perdido tanto en tan poco tiempo, nos hemos starbucksquizado, todas las ciudades acaban siendo muy iguales, nos hemos despersonalizado.

¿Veremos desaparecer Son Banya?

¿Se llegará a derribar el monumento de sa Feixina? En el momento en que hay jueces por medio, órdenes de desalojo, ahora sí, ahora no... Falta voluntad real. ¿Alguien echará abajo algún hotel? Para reconvertir una planta turística tienes que derribar hoteles antiguos ¿con cuántos se ha hecho? Falta esto. Que mañana entren cuarenta buldóceres en el poblado, con la policía si hace falta...

El problema es realojar a toda la gente que vive allí...

Evidentemente. En Palma tenemos un problema de vivienda que viene de lejos y cada vez es más complicado, porque cada vez es más caro todo y cada vez hay más gente.

Lleva ligado a Febre Negre desde casi sus inicios. ¿Ha constatado que hay más lectores de novela negra?

No creo que haya un mayor número de lectores, sino que han perdido el complejo de decirlo. Todavía se considera un género menor, pero con la proliferación de festivales en todo el Estado, la gente sale y lo comenta. Los lectores de novela negra aumentan, cada vez hay más, pero sobre todo salen más del armario y hay más festivales, más espacios para compartir. Y se crea un mundo paralelo respecto al resto de literatura. Pero los grandes medios solo hablan de novela negra durante la BCNegra y la Semana Negra de Gijón, con alguna excepción. No sé si es que todavía hay esta reticencia hacia los géneros populares.

Pero la novela negra es más que un crimen o una investigación...

Sí, es la novela social de nuestros tiempos. Si Victor Hugo escribiese ahora, haría novela negra. De hecho, Los Miserables es una novela negra, en esencia, no deja de ser una persecución de novela policiaca. Estoy convencido de que Victor Hugo hoy escribiría novela negra para explicar el mundo.