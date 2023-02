Rocío Márquez: «Mi propuesta musical tiene mucho amor y libertad»

Rocío Márquez (Huelva, 1985) se mueve entre la vanguardia y la tradición. Su propuesta es un cruce de estilos, de electrónica, de la mano de su socio Bronquio, el alias artístico de Santiago Gonzalo, un jerezano cuya carrera no para de crecer y de multiplicarse en un sinfín de proyectos; y de flamenco, un lenguaje que esta inquieta cantaora cultiva desde su niñez. El último trabajo de ambos, vocalista y DJ, lleva por título Tercer cielo y se podrá escuchar el próximo 4 de marzo en el Teatre Xesc Forteza de Palma, en la segunda edición del Festival Paco de Lucía.

Doctora en Técnica vocal en el flamenco por la Universidad de Sevilla, Márquez siempre trata de investigar y profundizar en el flamenco, en sus propios límites, con cada trabajo. «A mí me interesan los encuentros que se dan tiempo, porque de lo contrario es muy fácil caer en un corte y pega, y eso no me gusta. De este modo florece en mí un encuentro profundo, algo que está muy relacionado con lo experimental», señala la cantaora a este diario pocos días antes de su actuación.

Ese fue el método que siguieron con Tercer cielo, el de darse todo el tiempo del mundo para explorarse juntos hasta encontrar un sonido propio y armar los 17 temas que integran el álbum. El resultado no deja de reportarles aplausos, elogios y galardones, como el premio Ruido al mejor disco de 2022. «No nos lo esperábamos para nada, casi esperábamos lo opuesto, quizá porque es un trabajo bastante arriesgado y bastante denso, salvo algunas canciones que son digeribles y bailables. Creíamos que el disco no iba a calar tan fácilmente, así que todo esto que nos está llegando está siendo una sorpresa enorme», confiesa.

Encumbrada por la prensa como «la voz de la nueva generación del cante jondo», Rocío Márquez suma más de una década labrándose una carrera artística que encuentra sus raíces en la infancia. «La primera vez que me subí a un escenario tenía 9 años, y fue en una peña flamenca. Hasta los veintipocos estuve en una línea bastante ortodoxa, y ahí es cierto que tampoco me encontré con muchas trabas, el camino fue bastante fácil. Considero que he sido una persona muy afortunada. Con el tiempo empecé otra búsqueda, ese trabajito personal más allá del artístico, y todo ha ido viniendo de una manera muy fluida y orgánica. No tengo mucha sensación de resistencia», asegura la autora de Visto en El Jueves, un disco que, en 2020, le valió el premio al mejor álbum de músicas del mundo Les Victoires du Jazz.

De la peña flamenca al Teatro Real

Si las fiestas populares que salpican todo el territorio onubense fueron su escuela, se puede afirmar que el Festival del Cante de Las Minas supuso su trampolín, en 2008, edición en la que logró cinco reconocimientos, entre ellos el premio de la Lámpara Minera. Luego llegarían otros templos, todos conquistados, como el Teatro Real, el Teatro de la Maestranza, el Palau de la Música o la Filarmónica de París. «La primera vez que pisé un escenario fue una sensación tan bonita y amable...», recuerda.

La actuación de Rocío Márquez y Bronquio, que será «personal y particular, alejada de lo ortodoxo», con una cuidada puesta en escena, está programada en el Festival Paco de Lucía para el día 4, tras el homenaje que, el jueves día 2, recibirá el célebre guitarrista que da nombre a este encuentro flamenco. «Nuestra propuesta está un poco en los márgenes del propio concepto de flamenco, y tiene mucho amor y mucha libertad», apunta Márquez, enamorada, como tantos otros, del legado que dejó Paco de Lucía: «Es muy difícil que exista el equilibrio entre el virtuosismo y la creatividad que se daba en Paco. Lo normal es que un artista flaquee por algún lado. Él no. En todas las facetas era excepcional».