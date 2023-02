Gaspar Riera. Una vida entre la muntanya i el Pla de Mallorca

En aquesta fotografia, feta als voltants dels finals dels anys vuitanta, des de les marjades del seu poble d’Estellencs, fortalesa de la Serra de Tramuntana, l’artista mira cap a l’oest, cap al mar, on Gaspar Riera reivindica la immensitat del seu amor cap a la Mallorca que va viure i gaudir, posant sobre la tela no el que veu, tan sols el que interpreta en aquest moment de maduresa com artista: Un paisatge de l’interior de l’illa, d’aquest Pla que com ell va dir, li va capgirar el cor, a mitjans dels seixanta.

I així vol esser aquesta exposició, a Valldemossa, amb una durada de mes de dos mesos, un homenatge a aquesta illa, a la Serra i al Pla que ja no veurem mai més així, i menys mitjançant el treball quotidià d’un home senzill, d’un artista, d’un renaixentista, d’un bohemi, d’un amant de la vida, de la cultura, i que, sense cap dubte, podem dir avui, pel conjunt de la seva obra, que ha estat el nostre darrer gran paisatgista de la nostra terra.

El procés de com ell deixa el retrat de la natura, de la muntanya, de les oliveres i dels marges que tant va conèixer de nin a Estellencs i a Lluc tots els seus anys de blavet, per entrar en una fase nova, al pintar el Pla, l’altre Mallorca. No fou casualitat que la primera de les exposicions es fes a Porreres com homenatge a aquest territori.

Analitzar el paisatge, reflexionar i aprofundir en el seu coneixement, destriar les seves característiques essencials, plasmar-les a la tela amb tècnica i subjectivitat creativa, que a l’hora de veure el quadre, t’obliga a intentar comprendre el que hi ha, a més de l’impacte visual emotiu que et produeix, com ha dit fa poc i molt encertadament en Josep Valero.

Dins els actes del centenari del naixement del pintor estellenquí que varen començar el 9 de maig de l’any passat, arriba ara la dotzena de les exposicions que s’han programat per donar a conèixer una pintura que va desenvolupar una nova visió del paisatgisme de la nostra illa i que, en el seu moment, va esser considerat com nou, insòlit i avençat al seu temps.

És a Valldemossa, cor de la muntanya de la Serra, dins el marc de la Tramuntana, on podrem veure les dues mallorques estimades pel pintor: la Tramuntana i el Pla.

Les possibilitats que ens dona l’espai de la Fundació Coll Bardolet de poder diferenciar aquestes dues grans etapes de la seva producció artística culminen una sèrie de mostres que han posat a la disposició de la ciutadania una obra fins avui poc coneguda, però que sense dubte, representa la més gran visió que un artista íntim, bohemi, culte i sobretot, respectuós amb el treball que al llarg dels segles s’ha anat fet sobre el paisatge mallorquí per les persones que coneixien el que dona la terra i la seva acurada i sostenible explotació.

I en el context global del centenari que vàrem encetar l’any passat i que aturàrem aquest proper maig amb l’acte de cloenda a Can Alcover, de la ma de l’Obra Cultural Balears, l’obra de Gaspar Riera ha tornat a esser viva i gaudida, amb la significança de tornar a trobar la realitat d’un paisatge molt diferent d’aquell que va mostrar a la seva obra i que hem pogut, avui, tants d’anys després, tornar a uns llocs i poblacions que mantenen encara aquells senyals d’identitat de la Mallorca dels darrers anys del segle passat, en especial els finals del franquisme.

Es diu que una obra d’art és aquella que és capaç de reflectir uns valors més enllà de l’època històrica en què es fa, fins i tot més enllà de la voluntat del seu autor. Perquè, mitjançat el format de Conèixer Gaspar Riera hem assistit a una immersió de prop d’una hora en la vida d’un home que ens descobreix la figura senzilla d’un revolucionari de la pintura mallorquina. El qui és capaç de trastocar els valors i donar una altra dimensió al concepte del paisatge mallorquí. El qui a través dels seus quadres, les seves memòries, la seva particular, amorosa i creadora introversió, ens mostra un enfocament de la realitat d’una Mallorca que ha existit, i que tal volta no hem sabut mirar. Tota una reflexió per gaudir del seu art, i per ajudar-nos a saber mirar amb els ulls apropiats, a la Mallorca d’avui.

Aquest format, de la mà de l’Obra Cultural Balear celebrarem en el mes de març l’acte Conèixer a Gaspar Riera a Valldemossa i el mes d’abril a Santa Maria, que permet entendre el treball quotidià d’un home senzill, d’un artista, d’un renaixentista, d’un bohemi, d’un amant de la vida i de la cultura, que, sense cap dubte, podem dir avui, que ha estat el nostre darrer gran paisatgista de la nostra terra.

Cada exposició l’hem volguda adequar entorn de l’espai que se’ns ha ofert i donar-li un especificat, per aconseguir que cada una de les mostres fetes puguin esser perfectament diferenciades i estiguin donant una visió multifacètica d’aquesta obra, a l’espera d’una segona tongada en els aspectes d’imatge fotogràfica i creació literària que també va desenvolupar el pintor.

Que aquesta visió de la nostra Mallorca, autèntica, sincera i poètica, no caigui mai en l’oblit.