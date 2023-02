Antoni Tarabini: «De pequeño desayunaba con Pavarotti»

Desde el verano de 2014 y hasta el pasado de 2022, Antoni Tarabini ha ido publicando en las páginas de Diario de Mallorca unas llamadas Crónicas estivales, que son la base de este libro que ha editado Lleonard Muntaner y que presenta mañana, a las 19 horas, en Can Alcover.

«Todo empezó por pura casualidad en 2014», afirma el autor, «cuando tuve ocasión de participar en Llubí en una tertulia sobre el Conde Rossi. Redescubrirlo me animó a iniciar estas Crónicas con reflexiones, sucesos, actividades y opiniones que conforman nuestra realidad desde un estado de ánimo estival y de cierto dolce far niente».

El Conde Rossi, «que no era conde ni se llamaba Rossi», aparece en algunos de los capítulos del volumen, en especial cuando explica: «Fuimos a su casa a través de un sacerdote mallorquín que vivía en la preciosa Basílica de Sant’Andrea della Valle, en Roma. Rossi estaba totalmente loco, él se creía un héroe. Y en la conversación nos contó que Franco le había prometido como regalo la península de Formentor y que no llegó a recibir pues murió antes».

Para Tarabini, estos artículos han sido como un divertimento, afirma: «No he pretendido ser exhaustivo ni nada académico en la redacción, sino que he ido escribiendo lo que la memoria me ponía delante, muchas veces, la mayoría, con ironía y sentido del humor y otras, las menos, con historias del pasado reciente».

Entre estas anécdotas llenas de humor y curiosidad está, por ejemplo, la de su vuelta a Mallorca con el coche que había heredado de su padre, una vez fallecido. «En la frontera podría haber tenido problemas, pero no fue así pues la matrícula, MO, hizo pensar a los guardias que indicaba Mahón, con lo que no pusieron ninguna objeción». Y al referirse a su padre, Tarabini comenta que «fue un piloto del ejército italiano, admirador de Musolini, así que ya puede suponer que mis relaciones con él no fueron siempre fáciles. Viví con él de pequeño en Módena, justo enfrente de un bar que regentaba el padre de Lucciano Pavarotti, así que como mi padre iba allí a menudo a comer, yo hacía lo mismo y me ponía a jugar con un niño, algo mayor que yo, hijo del dueño del bar y que con el tiempo fue el gran tenor italiano. Puedo decir que, de pequeño, desayunaba con Pavarotti».

Otras historias, entre la anécdota curiosa y la dura realidad, son las que Tarabini vivió fuera de las fronteras españolas cuando era miembro activo de la clase política: «Algunos políticos y sociólogos fuimos a Zagreb para contar cómo fue la transición española; en el grupo, entre otros artistas, venían personajes tan ilustres como la escritora Ana María Matute o el músico Francesc Pi de la Serra. Allí contacté con una traductora que había aprendido español antiguo y hablaba como si viviera en la época medieval, en plan Romance del Mio Cid. Ella me llevó a las afueras de la capital para que contactara con refugiados españoles que vivían, medio abandonados por el régimen comunista, de forma muy precaria, recibiendo ayudas mínimas para su subsistencia».

El paso del autor por la política empezó de forma «peculiar», según palabras suyas. Así nos lo cuenta: «Entré en política de forma indirecta, estando en Barcelona; allí conocí a Alfonso Carlos Comín y a Jordi Solé Tura, que estaban en el movimiento Cristians pel socialisme en el que me encontré con mi antiguo profesor y jesuita Joan García Nieto, uno de los iniciadores de ESADE. Luego, al regresar a Palma nos metimos en Bandera Roja, un movimiento de izquierdas, crítico con el Partido Comunista. Aquí montamos una red vecinal que fue el embrión de lo que hoy son las asociaciones de vecinos».

Mientras estamos conversando, en el bar de Can Alcover de Palma, van pasando diferentes personas de maneras de pensar diversas, pero todas, sin excepción, se acercan a nuestra mesa para saludar cordialmente al entrevistado. Tarabini es un hombre de consenso, afirmo; a lo que él responde: «Nunca he escondido mi ideología de izquierdas, pero desde la heterodoxia; lealtad con la jerarquía sí, pero sin el ‘sí bwana’. Esto me ha permitido poder tratar a mucha gente sin ofender. Tampoco, desde nuestra fundación Gadeso queremos ofender a nadie. Ahora bien, el ser apreciado por muchos tiene un peligro, que te acabas queriéndote demasiado a ti mismo. El mundo es un teatro, representas un papel pero no debes creértelo, esa ha sido mi consigna durante mis casi ochenta y tres años, que voy a cumplir el próximo domingo».

¿Cómo se ve a esa edad?, le pregunto, a lo que Tarabini contesta: «Me siento privilegiado, ya que he hecho lo que me ha gustado, sin depender de nadie. No digo al cien por cien lo que pienso, pero no me veo obligado a decir lo que no pienso. He tenido mucha suerte, lo sé. En el libro no aparecen cosas que me han contado, sino las que he vivido en primera persona, pues no puedo explicar cosas de otros sin su permiso».

Si bien el libro está escrito en castellano, tal como se publicaron esas crónicas en su día, al final se incluye, en catalán, un epílogo firmado por Susanna Moll Kammerich ya que «fue ella la que leyó el discurso cuando me homenajearon en Palma concediéndome la Medalla de Oro la ciudad, cosa del todo inmerecida, naturalmente», añade el sociólogo.