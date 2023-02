Teresa Cardona, la escritora que triunfa con sus libros policiacos: «España tiene una suerte tremenda en autores de novela negra»

La hispanoalemana Teresa Cardona (Madrid, 1973) es una de las escritoras invitadas al ciclo Febrer Negre, que comienza este sábado en Palma. El lunes, 20 de febrero, presentará su novela Un bien relativo (Siruela) en Quars Llibres, a las 19 horas. Es el segundo libro que ha publicado en España y ha sido seleccionado por la Berlinale como material literario susceptible de convertirse en película. La pareja de guardias civiles protagonista ya tiene escrita una tercera entrega y comenzada una cuarta. Además, avanza que de las dos novelas negras que publicó en Francia junto a Eric Damien, bajo el pseudónimo Eric Todonne, y que fueron un éxito en ventas, Terres brûlées verá la luz en castellano de la mano de su actual editorial. Volviendo a Un bien relativo, hay dos historias que se intercalan y a través de las que la autora habla de desigualdades sociales, violencia de género y bebés robados.

¿Por qué eligió una pareja de guardia civiles como investigadores?

Me obligó el sitio, que lo tenía claro. San Lorenzo de El Escorial me obligó a que fuesen guardias civiles por estar fuera de la gran ciudad. La idea de la Guardia Civil en Alemania, que es de donde vengo yo, es muy diferente a la que se tiene en España, ya que en Europa son expertos en terrorismo, para mí era una idea maravillosa. Se me ocurrió crear una figura, la de Karen Blecker, que tiene una historia muy europea, que ha vivido en el extranjero, muy parecida a la mía, también es hispano alemana, y a alguien que fuese completamente diferente, de San Lorenzo, que es el brigada José Luis Cano, que es quien la acompaña en estas historias.

La mujer es la que dirige al equipo.

Me apeteció hacer una pareja un poco diferente y no solo por eso. Al haber vivido tanto tiempo fuera, no sabía si era capaz de crear un personaje principal cien por cien español y supercoherente, en eso soy muy germánica, entonces quería darle una visión clara y verídica. Y muchas veces me llaman la atención cosas en España que son diferentes a Alemania y al final pensé en hacer de eso el motor de mi novela, darle al personaje principal un origen un poco mezclado, como ha sido toda la vida el mío, porque siempre he sido extranjera en todas partes... Así aparece el personaje de Karen Blecker.

Ha publicado dos novelas y hay una tercera en camino...

En octubre, con Karen y con Cano y con San Lorenzo de El Escorial, que es mi tercer protagonista.

¿Se plantea cambiar de género literario?

Me pasa eso que tenemos todos los escritores, que se nos ocurre una idea cuando vas paseando por el monte, a mí por lo menos, que tienes en el escritorio del ordenador una carpetita con eso y dices esto es genial... Pues me apetecía escribir una cosa diferente, un poco más histórica, pero de repente se me ocurrió una historia con cuatro ancianitas, empecé y llevo ahora 8.000 palabras y estoy fascinada. Y vuelve a ser San Lorenzo.

¿Me habla de la tercera novela?

De la cuarta, pero no se puede contar más.

En novela negra asistimos a un auge de escritoras y también de mujeres protagonistas.

Creo que las cosas han cambiado. Es verdad que la Guardia Civil ahora tiene muchos personajes femeninos en sus filas que antes no existían y, sí, llega un momento en que las cosas se van igualando un poco. Estaría bien que hubiese cada vez más y que se normalice. Llegará un momento que no nos llamará la atención, hasta ahora no estábamos acostumbrados, pero bueno ya estaba Petra Delicado. A mí, Alicia Giménez Bartlett de siempre me encanta, así que ya teníamos una. Y Chamorro, de Lorenzo Silva, también tiene su peso. Estaba ahí, pero es verdad que cada vez hay más.

Salvando las distancias, su pareja es una versión contraria a Bevilacqua y Chamorro.

No sé si es lo contrario. A mí me encanta que la gente discuta y se pelee, en el buen sentido de la palabra, y tenía que crearle un contrapeso a Karen. En el momento de hice a Karen europea, heterosexual, mujer, quise hacerle lo contrario para que pudieran pelearse, que se llevasen bien, pero entrasen en discusiones fructíferas... Fue como apareció Cano, que es de pueblo, homosexual, mucho más visceral y creo que se complementan muy bien. Son una pareja que tiene futuro.

¿Qué autores lee?

En autores de novela negra, España tiene una suerte tremenda, porque tiene unas colecciones fantásticas, muy cuidadas por sus editoriales y tenemos unos autores, Alicia Giménez Bartlett, el tristemente fallecido Domingo Villar, el tristísimo desaparecido Alexis Ravelo, que es una figura magnífica y tiene unos libros maravillosos, Lorenzo Silva, me encanta… Hay muy buena novela negra que está apareciendo.

Para usted leer es un placer, ¿elige novela negra?

Nunca había sido una lectora de novela negra, me lo dijo el otro día la librera que me vendía todos los libros de pequeña. Y ahora estoy leyendo una cantidad de novela negra… Sobre todo porque estás un poco obligada cuando vas a festivales y estás en la mesa con alguien, te tienes que leer su libro. Estoy leyendo más de lo que me gustaría, porque me gusta mucho la novela histórica. Hay muchas veces que me tienta volver a los clásicos. Lo que no leo son libros de autoayuda.

Comenzó escribiendo junto a otro autor. ¿Volvería a escribir a cuatro manos?

En las mesas redondas nos sientan muchas veces a autores que hemos escrito a cuatro manos y la respuestas siempre son las mismas: es maravilloso escribir a cuatro manos, es superenriquecedor, a mí me encantó... todos decimos lo mismo, pero todos los que estamos ahí ahora escribimos solos. Escribir sola es una libertad y es mucho más rápido, me parece más agradable. Eric me escribe y me pregunta que cuándo publicamos el tercero, la verdad es que teníamos una idea, pero no doy abasto.