Luces y sombras de Bohemia

‘La Bohème’ tendrá Lianna Haroutounian y Andrei Danilov como solistas, pero también habrá artistas de Balears.

Según el último listado publicado de las óperas más representadas en el mundo y que corresponde al de la temporada 2019-2020, La Bohème ocupa el tercer lugar, solamente superado por La Traviata de Verdi y Carmen de Bizet. Durante esta temporada citada, se programaron 550 sesiones de 128 producciones diferentes de este título. Casi nada. Unos números que indican el interés tanto del público como de los teatros hacia esta historia de amor y drama que Puccini estrenó en Turín en el año 1895 con nada menos que un muy joven Arturo Toscanini dirigiendo orquesta, voces y coro.

El texto en el que se basa esa popular ópera de Puccini es una novela que por entregas publicó Henri Murger en el periódico El Corsario durante cinco años, de 1845 a 1849. Su título: Scènes de la vie bohème.

Casi al mismo tiempo que Puccini se pusiera manos a la obra, otro autor, Ruggiero Leoncavallo, había tomado la misma historia para convertirla en música. Así que dos años después que Puccini, en La Fenice de Venecia, se estrenó otra Bohème, pero del compositor de Pagliacci, el único título que le ha sobrepasado, pues su Bohème no se representa más que de forma anecdótica y puntual.

Los libretistas que firmaron la adaptación pucciniana, Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, se permitieron algunas licencias respecto a la obra original, entre las cuales está la de fundir en una sola la figura de Mimi, que, en la novela, son dos personajes, Mimí y Francine. Tanto Giacosa como Illica, tenían prestigio suficiente para que sus cambios fueran aceptados por productores y músicos; pensemos que, juntos o por separado, sus nombres van ligados a títulos como Tosca, Madama Butterfly, Andrea Chenier o Manon Lescaut.

La Bohème es un claro ejemplo de la corriente operística conocida como verismo, un movimiento en el que se intenta mostrar la realidad de cada día, tal como es, apartándose de esos argumentos mitológicos, medievales o incluso basados en textos de Shakespeare. En el verismo se cuentan historias que pueden haber vivido o conocido los espectadores, pues lo que viven los personajes es la realidad de la época en la que fue escrita la ópera en cuestión. Por tanto, el concepto de ópera que tenía Wagner, se contrapone totalmente al verismo, aunque, eso sí, la huella wagneriana también se encuentra en Puccini, ya que utiliza el mismo recurso, sin abusar, del leit motiv, una melodía o frase musical que identifica a personajes o situaciones. Y La Bohème es un claro ejemplo de ello. Así, por citar un leit motiv concreto, encontramos la misma melodía en el aria de Rodolfo del primer acto, cuando canta «Talor dal mio forziere ruban tutti i gioielli due ladri: gli occhi belli» (Y ahora, del cofre de mis tesoros me roban todas las joyas dos ladrones: Esos bellos ojos) y en el acto cuarto, poco antes del final, ahora interpretado por la orquesta.

Otro elemento que podemos citar es que no tiene obertura instrumental, tal como era lo normal; de hecho, ya empieza con el canto de Marcello diciendo aquello de «Questo Mar Rosso mi ammollisce e assidera come se addosso mi piovesse in stille». (Este Mar Rojo me empapa y me deja aterido de frío como si me cayese encima).

También vale la pena comentar que para la canción de Musetta del segundo acto, uno de los momentos más conocidos de la ópera, Puccini recicló un vals para piano que había escrito años antes. Este hecho, el de reutilizar temas propios, recibe el nombre de parodia musical, una costumbre de la que prácticamente nadie se salva, desde Monteverdi en el siglo XVII que utiliza el mismo tema en la obertura de L’Orfeo i en Vespro della Beata Vergine, hasta Samuel Barber en el siglo XX cuya melodía de su famoso Adagio para cuerdas aparece también en el Agnus Dei para coro. Añadamos que, de este vals de Musetta, existe una versión jazzística que, en 1959, hizo Della Reese con el título de Don’t You Know? y que se convirtió en el mayor éxito de la carrera de esa cantante de góspel.

Para terminar, diremos que podemos relacionar a Puccini con Mallorca. ¿Cómo? Pues a través de su ciudad natal, Lucca, y en la que vivió, murió y fue enterrado el cardenal Despuig, cuyos restos no llegaron al convento de Santa Magdalena de Palma hasta 1993 ciento ochenta años después de su fallecimiento. Así que la conexión de Puccini y también de Boccherini, ambos de la misma ciudad, con Mallorca puede seguirse a través de un personaje singular del que este año se cumplirá el bicentésimo décimo aniversario de su muerte.