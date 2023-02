Dani Fernández: "No me gusta decir que la música está cambiando a mal, pero sí que está cambiando"

Jugó su futuro a una mano y le salió escalera real. 1 millón y medio de oyentes, 47 millones de reproducciones, 298 mil seguidores, 29 de diciembre, 17.000 personas, un Premio Los40 Music Awards, un Ondas, un Dial,… Y un último número: 2022. Así ha sido el año que cierra Dani Fernández proclamándose como una de las voces más significativas del panorama musical nacional. Se encuentra “entre las dudas y el azar”, pero para la música no tuvo “dudas” y menos fue el “azar” quien lo llevó a conquistar el Wizink Center de Madrid el año pasado. Tiene a toda España pidiéndole “que bailemos” gracias a su constancia y “amor por la música”. Ahora, aterrizará en las Mallorca Live Nights de Es Gremi durante dos noches seguidas los días 23 y 24 de febrero para los afortunados que se hagan con las últimas entradas.

Estrena el año con El lenguaje de los coleteros junto a Rayden.

David y yo nos conocemos desde hace tiempo. Hemos ido coincidiendo y, poco a poco, hemos ido teniendo más conexión. Yo veo las colaboraciones como algo más, no solo es música si no que tienes que conectar con la otra persona. Él me comentó que estaba haciendo un disco y que le molaría que hiciéramos algo juntos. Fuimos al estudio y nos pusimos con la letra. Esa es la mejor forma de colaborar con alguien, no solo poniendo la voz si no dejando tu arte.

¿Para quién la escribieron?

Queríamos mandar un mensaje a la gente que se ha sentido sola en algún momento o apartada. Queríamos coger y decirles “este no es tu sitio, debes buscar tu camino, aunque te miren mal tienes que salir de ahí”. Nos sentíamos muy identificados con ese mensaje, de alejarte de lo habitual y buscar tu esencia dentro de ti.

Debes buscar tu camino, aunque te miren mal tienes que salir de ahí

¿Es autobiográfico?

Escribo mucho mejor y mucho más real cuando algo me ha pasado. A todos seguramente nos ha pasado, el sentirnos fuera de un lugar, y hemos tenido que mirar dentro para encontrar nuestra personalidad y no ser falso con uno mismo.

Empezó en la música muy joven y lo jugó todo a una carta: era o dedicarse a la música o dedicarse a la música.

Siempre se lo decía a mis padres, que lo que me gustaba era esto y que me quería dedicar a la música. Me decían que era muy cabezota porque siempre intento conseguir lo que me propongo. El éxito me da igual. Cuando lo tienes tan claro lo persigues hasta estar donde estamos. Y aquí seguimos, en este camino tan difícil que es la música.

El éxito me da igual

¿Qué mensaje le daría a las personas que empiezan y no pueden llegar a vivir de ello?

Para mí lo más importante es el respeto y el amor que le tengas a la música. Toda la gente que se dedica al arte, no solo a esto, pasa por momentos difíciles. Me vi una entrevista de Iván Ferreiro en la que le preguntaban lo mismo y él respondía “que lo dejen, porque si no se pueden acabar dedicando a esto”. Nunca me he considerado ejemplo de nada pero cuando me piden un consejo les digo que luchen, que siempre hay un hueco, de mayor o menor importancia, pero siempre se puede ser feliz. Siempre he dicho que prefiero dedicarme a lo mío, aunque cueste más.

¿El pop español está cambiando en España?

Siempre ha cambiado. Cuando pasa un tiempo, viene un grupo nuevo o una corriente nueva. Cuando era adolescente escuchaba música que mis padres no entendían y esto siempre va a pasar. Siempre vamos a pensar que lo siguiente es peor. No quiero ser la persona que abra el melón sobre si es buena o mala música, que cada uno piense en lo que quiere y en lo que es la música para ellos. Si todo el mundo hiciera lo mismo la música sería muy aburrida.

Si todo el mundo hiciera lo mismo la música sería muy aburrida

El relevo generacional es inevitable.

Me parece muy interesante. Me acuerdo cuando empezamos en Auryn nos catalogaban de “música para adolescentes” y ahora vienen a mis conciertos personas de 50 o 60 años y me dicen que les gustan mis mensajes y mis letras. No me gusta decir que la música está cambiando a mal, pero sí que la música está cambiando y es interesante para todos.

Ha cerrado un año cargado de reconocimiento, no solo por parte del público, sino también en forma de premios y ventas. Para 2023 ya ha presentado su gira y un nuevo álbum, ¿qué expectativas tiene?

Si el 2023 me da la mitad de lo que me ha dado el 2022 con eso me conformo y con eso voy a ser feliz

Ha sido un año muy emocionante. Con lo que me quedo es con que hemos encontrado la felicidad: hemos conseguido hacer un grupo de conciertos, un equipo, con el que nos apetece mucho tocar. Hemos creado una familia. Además, también me llevo la comunión con el público: hemos conseguido reunir a personas a las que les gusta la música en directo y contagiarse de mensajes. Si el 2023 me da la mitad de lo que me ha dado el 2022 con eso me conformo y con eso voy a ser feliz.