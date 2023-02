El cineasta Ruben Östlund en absoluto siente presión por las tres nominaciones al Óscar para El triángulo de la tristeza en las categorías más importantes, Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original. «Todo lo contrario, estoy feliz, es fantástico que me dejen promocionar mi crítica al neoliberalismo. Es una gran oportunidad para exponer la película y que llegue a un mayor número de espectadores». Fue su respuesta desde Los Ángeles a la pregunta por videoconferencia del actor y director de cine Nacho Vigalondo tras el preestreno el jueves en el Augusta y numerosas salas de toda España, donde hubo una charla posterior.

En su sátira sobre la moda y los millonarios, hay un paralelismo con Titanic porque ambos filmes se desarrollan en un crucero y «hablan de las diferentes clases sociales», reconoció este sueco con casa en la isla, «en un pueblo llamado Campos», destacó. Sin embargo, Ruben Östlund también marcó una clara diferencia: «No me gusta que las clases obreras sean retratadas como muy buenas, guays, y los ricos como muy malos. Hay gente rica estupenda. Mi único problema con ellos es que no quieren pagar impuestos».

Vigalondo señaló además que el autor de The Square ha ganado dos veces el festival de Cannes «con comedias bastante locas» y en las que «lo patético y ridículo invaden espacios elegantes». El cineasta escandinavo le remitió a Buñuel –«básico en mi carrera»– y afirmó que le disgusta «cuando el cine europeo trata de abordar los temas serios creyéndose muy importante». Por eso él trata de hacer películas «que combinen una parte más divertida en la que el público participe. Eso quiero, romper con la tradición». Busca crear lo que a él le apetecería ver, añadió; y le atraen aquellos temas que le confrontan consigo mismo. «Me divierte que me empujen y hacerme preguntas incómodas sobre quién soy. ¿A vosotros no?», cuestionó al público.

La última pregunta por parte de los asistentes a la proyección vino del mallorquín Raúl Bauzá, que quiso saber si Östlund tenía pensado rodar en España. Como avanzó en el Evolution Mallorca Film Festival el pasado octubre, está trabajando en una película titulada The entertainment system is down que transcurre en un vuelo de avión de larga duración. El jueves concretó que le gustaría grabarla en el «aeropuerto vacío a las afueras de Madrid y en el interior de un avión en Palma. Y hay muchos actores españoles que me gustan», concluyó.