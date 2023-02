‘Peter: El Musical’ vuela a Palma con una nueva versión «mágica»

Silvia Villaú empezó a bailar a los 13 años por tradición familiar. Más tarde, su sangre artística le llevó a estudiar teatro musical y lleva desde 2004 dedicándose a ello. En 2007, después de pasar por muchos castings, consiguió el papel de su vida: Peter Pan. Desde entonces, la actriz sevillana ha aprendido a volar y lo hace cada fin de semana junto a más de 20 artistas con Peter: El Musical. A partir de este viernes, flotará por el Auditorium de Palma con una nueva versión de la «superproducción» a la altura de Aladín o Anastasia, según ha confesado a este medio.

El musical ya llevaba representándose en España y todo el mundo desde 2001, y hoy en día es el más longevo que se conserva en nuestro país. Más de dos décadas de niños perdidos, piratas, hadas y sirenas. El remake se estrenó en noviembre del año pasado, con la misma esencia, pero nuevas canciones, escenografía y coreografías. Una «vuelta gigantesca», según la protagonista, al concepto original para ofrecer un «Peter Pan completamente mejorado».

La historia, conocida por todos, esconde un entrañable mensaje sobre crecer: «Es complicado resumir el mensaje de Peter Pan. Tiene valores tan actuales que hacen que no pase de moda. Los adultos no deberíamos perder la inocencia, el optimismo, la alegría, la ilusión por las cosas. Podemos afrontar la vida de muchas formas pero sacar esas cosas de nuestro niño pequeño interior nunca viene mal. Así no nos hundimos y nos atacamos a nosotros mismos con cosas que son lo que hay».

La andaluza, además, ha confesado a este medio su secreto para activar el polvo de las hadas de Nunca Jamás: «Para volar pienso en cosas bonitas. Por ejemplo, cuando con cuatro años jugaba con mi padre. También funcionan otros momentos donde has sido feliz, te has desinhibido y has sido realmente tú al 100%. Muchas veces, la sociedad nos dice que tenemos que actuar de una manera, vestirnos de una forma para que nos vean bien».

La producción de Theatre Properties cuenta con tres tráileres de más de 12 metros para cargar todo el material, un gran equipo de técnicos y seis sistemas de vuelo. «Es una oportunidad única que este musical haya podido salir de gira, porque no es lo normal con musicales grandes. Cada fin de semana viajamos a una ciudad llevando la magia de Peter Pan y dejando huella, no solo en el momento, si no para toda la vida», ha afirmado la actriz.