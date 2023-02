Onírica y liviana: así es la música de Alice Wonder. La madrileña rozó Eurovisión con las manos quedando en quinta posición pero, finalmente, yo quisiera se quedará como un tema para la eternidad. Que no un tema más, porque ninguno de los de la cantante parece serlo. Y después del Benidorm Fest, le toca el turno a las Mallorca Live Nights de Es Gremi. La isla será mañana, sábado 11 de febrero, testigo de lo que pudo ser, pero no fue, y de un concierto a prueba de prejuicios.

De Benidorm a Mallorca, tendrá la playa muy vista.

Así la vida lo quiere (risas). Me encanta Mallorca y tengo ganas de volver.

¿Qué ha supuesto pasar por el Benidorm Fest?

Un cambio. Sabía que me iba a cambiar un poco: ha sido una sensación, una aventura, nueva que me ha curtido mucho. Me ha traído muchas cosas muy guays e interesantes. Todavía no se cómo me ha repercutido a nivel profesional porque no he sacado nueva música. Aunque se pueda sentir mucho bombo en las redes, en el momento de sacar una canción todo puede cambiar. Si que es verdad que hay mucha gente nueva que ha entendido la energía de mi música y eso es muy fuerte. A nivel personal, creo que todos los que hemos estado ahí hemos subido un escalón de profesionalidad, gracias a las puestas en escena, los vestuarios,… Yo soy más de práctica que de técnica entonces para mi ha sido como un máster en saber pedir lo que quieres, cuadrar tiempos, exposición mediática, trabajar mental y emocionalmente. Ha sido un chute.

Quedó quinta, ¿se ha preguntado el porqué?

No me esperaba ganar. Habría sido imposible. Blanca Paloma lo hizo brutal, cuando vi su show me quedé impactada y se merecía ganar. Yo aporto algo más emotivo que podría haber funcionado en Eurovisión pero, al final, el resultado es un reflejo de cómo es la música en España en ese momento. Sé que hay quien no entendió mi canción. No pasa nada.

Las propuestas finalistas eran bastante alternativas.

Si, pero creo que en Eurovisión me hubiera currado una puesta en escena muy poderosa o hubiera añadido un giro en la canción para que fuera bastante épico y memorable. Luego de ahí que la gente lo hubiera visto o no ya no depende de mí.

Su música en general es alternativa, hay quien la describe como “onírica”, ¿está de acuerdo?

Hay una parte muy onírica en mis canciones, para escucharlas con cascos. Me gusta generar una atmósfera y luego romperla con algo de rock, un poco de vacile, alguna broma. Me gusta entender mi música en un aspecto de densidad y livianidez. Me gusta jugar con lo etéreo, romperlo y crujirlo con esa vena más tontorrona, más española.

¿Su objetivo es mostrar un lado más vulnerable?

Más que un objetivo es una realidad. Me cuesta abrirme en persona y mi vía de escape, mi forma de aprehender, es la música. Es una promesa que me hice a mi misma hace mucho tiempo: yo iba a sentir lo que tuviera que sentir y a contarlo. Yo quisiera, mi propuesta del Benidorm Fest, es la canción más complicada que he hecho a nivel emocional.

Dijo que se metió en el papel de “la Alicia del pasado”, ¿cómo es “la Alicia de ahora”?

La Alicia de ahora entiende un poco más gracias a ese momento que me llevó a escribir la canción. Me he humanizado y estoy más tranquila. No voy con más expectativas que las de vivir la vida y entenderla de una forma bonita. Esa relajación está ayudando a que las cosas salgan.

¿Y la Alicia del futuro?

Estoy preparando un álbum que va a traer de todo. Me he sincerado muchísimo, quiero hacer un viaje visual y sonoro con él, y que el directo vaya de la mano. Hacerlo con mimo y cariño y que salga muy poderoso. Me he dejado mucho porque son canciones que no llegaron a salir cuando era más joven y que ahora reescribo: son reflexiones del dolor que sentí, la rabia después del dolor, y la felicidad después de la rabia. Una evolución de sentimientos que no he contado todavía en mi carrera. En cuanto al concierto en Mallorca, pediría a la gente que viniera sin expectativas ni prejuicios, que se dejen emocionar.