¡A por la tercera!

Fuera de triunfalismos, ligados a la resaca emocional de anoche, público y jurado elevaron a los cielos el arrollador cántico de Blanca Paloma y su Eaea, convertido ya en grito de guerra para aspirar a todo en Liverpool; gesto incluido. La valenciana mereció ganar y lo hizo de una manera incontestable. Ejecutó el mejor directo, la actuación más redonda y regalará a Europa marca España.

Seguramente la suya no era la mejor canción de la edición, pero hace años que Eurovisión dejó de ser un festival solo de canciones para convertirse en un deleitoso espectáculo musical y audiovisual. Ese título se lo podrían repartir entre Alice Wonder y Fusa Nocta; y en cuanto a la más radio fórmula, ahí Nochentera gana de calle. Pero, como Chanel, Blanca Paloma presentó un ‘pack’ absolutamente cerrado y competitivo.

Su triunfo unánime es, además, un halo de esperanza para el propio Benidorm Fest. Hoy la conversación solo se centra en ella y su canción. Olvidémonos del ‘hate’ y los debates en el congreso, gracias. Blanca Paloma aporta, además, diversidad musical. No hemos caído en el manido error de buscar una Chanel de marca blanca; eso lo hizo Chipre. Se ha escogido la mejor, sin importar estilo musical.

Deberes hay muchos. Conseguir la vuelta de grandes nombres, recuperar el «run run» más allá del mundo eurofan, mejorar el guión y ritmo televisivos, mantener la emoción del resultado -revelar los votos en las semifinales es un error- o conseguir mayor diversidad musical. Sin embargo, en cuanto a actuaciones, no tenemos nada que envidiar a otras de las grandes preselecciones europeas.

El debate sobre Eaea está en la calle. También sus reminiscencias a Remedios Amaya y sus cero puntos, penúltima en el 83, que ya repiten los agoreros; está permitido. Son los mismos que se desternillaron cuando un servidor vaticinó un top 10, si no más, de Chanel hace un año. Eaea es folclore, esencia y raíz; pero es, a la vez, vanguardia. En mi opinión, el top 10 está asegurado y por qué no soñar con conseguir la tercera para España. ¡No nos hemos visto en otra! Por fortuna, Eurovisión no es una ciencia exacta. Si me equivoco, en mayo, les ofreceré mis más sinceras disculpas por ilusionarles.