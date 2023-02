Tras intensas semanas de rodaje, Nicole Kidman se despide de Mallorca. Sin embargo, parece que la isla ha conseguido enganchar a la actriz hasta tal punto que ya está haciendo planes para volver.

La ganadora de un Óscar por la película Las horas aterrizó en la isla hace tres semanas para participar en el rodaje de la serie de Paramount + Lioness. Durante este tiempo, Nicole Kidman ha conseguido aprovechar cada minuto que le ha dejado libre su trabajo para disfrutar de Mallorca. Como una turista más la pudimos ver recorriendo las callejuelas de Valldemossa en uno de los días más fríos del año. También visitó Deià y, por su puesto, Palma.

En su cuenta oficial de Instagram, donde confesó “amar Mallorca", compartió con sus seguidores instantáneas de sus paseos por la playa y también de los atardeceres mallorquines.

En la madrugada de este sábado, Nicole Kidman se ha despedido. “Hermosa Mallorca. Gracias por invitarme”, ha escrito en sus redes sociales. Sin embargo, parece que tan solo es un hasta luego. "Ya estoy planeando volver".

La despedida de Laysla de Oliveira

Kidman se marcha pocos días después que su compañera Laysla de Oliveira, quien también aprovechó las redes sociales para despedirse. "Me despido de lo que he podido llamar 'casa' las últimas semanas". En su perfil, De Oliveira destacó una serie de publicaciones que fue compartiendo a lo largo de su estancia: la fiesta sorpresa que le organizaron por su 31 cumpleaños, su estancia en el hotel Can Bordoy con su pareja o una escapada rural entre viñedos con algunas personas del equipo.

Otro de los actores de Lioness que se dejó ver Mallorca durante el rodaje fue Morgan Freeman. El actor de Hollywood visitó dos veces el restaurante Sandro para disfrutar de una cena con autentico sabor italiano.