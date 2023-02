Eva Piquer: “No sé si ahora se escribe peor, seguramente se escribe más”

Dicen que las palabras, dichas por decir, se las lleva el viento, pero las ideas escritas son capaces de cautivar y seducir. Tanto que perduran en el tiempo y nos ayudan a hacer ver que “el pasado ha pasado”. Eva Piquer, reconocida y premiada escritora y periodista, vuelve por tercera vez a la Llibreria Lluna de Palma, con motivo del 35 aniversario del establecimiento, para impartir otro de sus asentados talleres de escritura. Escriure per pensar es un encuentro de 10 horas entre todas las personas que tienen algo que decir y no saben cómo hacerlo. La catalana lleva ocho años impartiendo estos talleres, después de sus experiencias como docente en una escuela de escritura y la Universitat Autònoma de Barcelona.

¿Es importante saber escribir?

Saber escribir te permite establecer una comunicación con los lectores muy directa y muy íntima. Y el lector también puede ser uno mismo. A menudo necesitamos escribir para saber qué pensamos.

Las nuevas tecnologías lo hacen todo más rápido e inmediato, incluso la escritura, ¿encuentra que ahora se escribe peor?

No sé si ahora se escribe peor, seguramente se escribe más: antes hacíamos llamadas por teléfono y ahora nos enviamos mensajes de Whatsapp. En mi caso este cambio ha sido una bendición, porque las llamadas de teléfono más bien me dan miedo.

Siempre habla de seducir con la palabra.

Con la palabra escrita puedes conseguir la reacción que buscas del lector: lo puedes convencer sobre un tema, lo puedes acompañar, lo puedes divertir, puedes hacer que se emocione... Es un tipo de magia.

Ha sacado ahora Aterratge.

Aterratge es un libro muy importante para mí, por muchos motivos. Es la historia de un aterrizaje literal y de un aterrizaje emocional. Es una novela sobre supervivencia, sobre cómo lo hacemos para sobrevivir a la catástrofe. Sobre la intemperie moral, que siempre llega. Estoy muy contenta, es el libro que quería y que necesitaba escribir.

¿Cuál es su proceso de escritura?

La parte que más me gusta de escribir es la de tener el proyecto literario en la cabeza y ver cómo poco a poco va tomando forma. No me cansaría nunca de intentar mejorar un texto. Yo escribo para saber qué pienso, para explicarme a mí misma. No me sé imaginar sin escribir.

¿En qué consiste el taller que impartirá en la Llibreria Lluna?

El taller Escriure per pensar quiere dar recursos a todo el mundo que se plantee escribir cualquier tipo de texto. El objetivo es aprender a estructurar las ideas por escrito, para conseguir que un texto seduzca y convenza a los lectores. Mi reto es que todos los alumnos saquen provecho.

¿A quién va dirigido?

Es un taller abierto a todo el mundo, sea cual sea el nivel de partida. El taller va dirigido a todo el que se quiera apuntar. A todos aquellos que tengan cosas a decir y ganas de decirlas de la mejor manera. Normalmente se crea un ambiente muy bonito en estos talleres. Yo los hago con muchas ganas de aprender de las aportaciones de los alumnos.