Marc Joy: «Me adapto a todo, pero creo que el teatro es el medio real de un actor»

Marc Joy es candidato a los Premios Max de artes escénicas como mejor actor por su papel en la obra Zona inundable, escrita por Marta Barceló e inspirada en la trágica torrentada de Sant Llorenç. El mallorquín se toma esta candidatura como la «materialización» de todo su esfuerzo, la energía dedicada y toda la formación. «Con una cosa tan bonita como esta, te das cuenta de que estás haciendo algo bien y has elegido un buen camino», resume.

Y ese camino se inició de pequeño, cuando su padre le apuntó «a traición» a una extraescolar en el Teatre Sans, preocupado por lo introvertido que era su hijo y buscando que ampliara su círculo de amigos, recuerda. «Me encantó... y hasta aquí», añade el actor, que vive entre Barcelona y Palma.

Joy se enteró de que figuraba entre la veintena de candidatos al premio Max por una amiga, que le envió un pantallazo. «Me costó unas horas asimilarlo», comenta. Su nombre forma parte de la misma lista en la que están los reconocidos Josep Maria Pou, Carlos Hipólito, Javier Gutiérrez y Pedro Casablanc. El mallorquín desconoce cómo funcionan los plazos ni cuándo se sabrá quiénes son los finalistas a estos premios concedidos por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Asegura que tampoco le preocupa, aunque sí admite que le haría ilusión estar invitado a la gala de entrega junto al equipo de Zona inundable, una de las experiencias profesionales que le han marcado.

El papel por el que figura en esa lista de candidatos a los premios Max es el de «un adolescente, enérgico, impulsivo», cuya situación cambia a causa de la torrentada. Marc Joy no quiere contar más ni desvelar la trama escrita por Barceló. «Pese a hablar de una cosa muy periodística, muy objetiva, muy informativa, muy documental, Marta lo ha hecho muy bien porque ha humanizado la torrentada y esta catástrofe... Porque muchas veces estas cosas nos llegan a través de medios de comunicación, de cifras, y quienes lo recibimos nos olvidamos de que detrás hay personas, con sensibilidad, que han quedado partidas por este hecho. Lo que hace esta obra es dar foco a cuatro personajes a los que esta catástrofe atraviesa», remarca.

El actor atribuye su candidatura a los Max a «un texto bien escrito y a un personaje con el que conectas de inmediato». Aun así, verse seleccionado le ha sorprendido. «Pensar en un premio mientras estás montando es ruido, porque en lo que tienes que estar es en tu personaje, en tu propuesta, en construirlo juntamente con la directora», explica.

Marc Joy se ha formado en el Institut del Teatre de Barcelona, aunque antes ya había actuado en las series Laberint de passions y en Mossèn Capellà, en IB3, que reafirmaron sus ganas de prepararse para dedicarse a la interpretación. También participó en la obra Transbord, con Assun Planas, que también le supuso la nominación a los Premis Teatre Barcelona. «Fue un personaje y un proyecto que me marcó mucho y se lo tengo que agradecer mucho a Assun Planas por ser compañera, amiga y por haber confiado en mí», declara.

En televisión también ha participado en Amor de cans, ha trabajado en teatro en Italia y sigue «picando piedra». «Soy un intérprete y me adapto a todo, no me quiero clasificar. Pero si me preguntas qué me gusta más, creo que el teatro, más que nada porque creo que es el medio real de un actor. En la tele, el medio es de la cámara, la que manda es ella y el actor siempre está supeditado y encorsetado a muchas cosas técnicas», señala.

Con Zona inundable estuvo durante cinco semanas seguidas en el Teatre Nacional de Catalunya. «Tienes que encontrar maneras para no repetir todo siempre igual, porque uno de los riesgos es mecanizar e ir siempre a lo cómodo», menciona de esa experiencia. Para sortear ese peligro, buscó estrategias «para sorprenderte aunque sea la decimoquinta vez que haces aquella función». «Es sencillamente un pequeño matiz, una imagen que no habías pensado nunca y te hace entender la escena desde otro lugar», aporta sobre esa cuestión.

En estos momentos, Joy imparte un taller de teatro en el IES Berenguer d’Anoia, dentro del programa MAP Teatre del Govern, que le hace estar en contacto con adolescentes como el que interpreta en Zona inundable: «Es también un training actoral ser profesor, también tiene algo de teatral, porque los tienes que atrapar, ellos son un público, que además es exigente, de entrada te los encontrarás sin muchas ganas de estar ahí, aunque los hay muy motivados. Hay que ser muy vivo, tener mucha escucha». «Es muy gratificante cuando ves que se lo pasan bien, que aprenden, que están haciendo algo en serio», valora.