Hace 15 días que el Teatre Principal colgó el cartel de “entradas agotadas” para ‘La Gala Más IN’, el evento inclusivo más importante de Europa. Tal y como ha empezado diciendo Sara Andrés, atleta paralímpica que ha sorprendido en su segunda aparición llevando prótesis en ambas piernas, el talento “no tiene barreras” y así lo demostraron los 25 artistas con discapacidad funcional que esta tarde han conquistado el escenario.

Un escenario que se ha llenado de historias, como la de la propia presentadora que perdió los dos pies a los 25 años pero ha querido recordar hoy en Palma que “la vida no son solo los pies, la vida es amar y ser amado, luchar por los sueños y dedicarte a lo que te apasiona”. Porque uno de los objetivos de la gala ha sido desestigmatizar las discapacidades y demostrar que “estamos cambiando la sociedad” y que se deben “romper los límites centrándonos en el talento”.

Historias de superación

El espectáculo ha abierto con una actuación llena de adrenalina de la mano de Rubén Roldan e Iván Pérez. El primero perdió la pierna izquierda en un accidente y hoy ha demostrado que esto no le ha impedido seguir adelante. Los jóvenes han traído la calle al teatro con una demostración de parkour que ha inaugurado la gala por todo lo alto. Seguidos de María José Moyà, bailarina paralítica que, junto al bailarín Maxime Iannarelli y el violonchelista Èric Díaz, con un trastorno del espectro autista, al violonchelo, ha interpretado en clave de contemporáneo el preludio de la primera suite de Bach.

Joel Bueno y su instrumento EyeHarp ha sido la siguiente actuación y ha sido merecedor de una ovación en pie. El joven de 14 años sufre una tetraparesia espástica distónica que le impide moverse y hablar. Es por ello que le diseñaron un instrumento musical adaptado que se controla con la mirada con el que hoy ha brillado sobre el escenario, junto a otros músicos, con Every Breath You Take de The Police. En la agrupación se encontraban el director artístico de la gala Oriol Saña al violín y profesores de la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de Hospitalet, Barcelona.

El público no ha podido contener las lágrimas actuación tras actuación, cada una acompañada de un video que mostraba las historias de superación que se encontraban tras los artistas. La oboísta Jana Ginesta, también con TEA, se ha encargado de un momento “de película”, interpretando junto a otros becados de la Fundación SIFU, promotores del espectáculo, Gabriel’s Oboe de la película La Misión, de Ennio Morricone. Ella y otros participantes son beneficiarios de las ‘Becas SuperArte’ que ayudan al desarrollo artístico de personas con discapacidad y a las cuales han ido dirigidas las ganancias de hoy.

El evento lo ha cerrado el quinteto de cuerda de Andrea Zamora, Èric Díaz, Oriol Saña, Antonio Belmonte y Jana Ginesta con Take on me y la divertida actuación de jazz-soul de Manel Ortega. ‘La Gala Más IN’ ha contado también con la presencia de autoridades como la presidenta del Govern, Francina Armengol o el presidente del Parlament, Vicenç Thomas i Mulet.