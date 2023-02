Celia Martín y Anto Monserrat se conocieron hace 15 años cuando un amigo en común cruzó sus vidas. De primeras, no surgió la magia, pero como bien ha confesado Monserrat esta mañana a este medio, “así surgen las mejores relaciones”. Pronto descubrieron que les apasionaba contar historias y que, además, tenían muchas, sobre todo tipo de temas. En diciembre encendieron el micrófono y hoy ya se sitúan en el puesto 19 de los podcasts más escuchados de Spotify España, a tan solo una semana de su estreno.

Mamá tú no escuches es el sucesor de Mamá tú no mires, una serie de videos que Anto Monserrat, conocida en Instagram y Youtube como ‘Apagayvamonos’, popularizó hace siete años. Las publicaciones llegaron a alcanzar las 300 mil reproducciones y la estudiante de Marketing sumó más de 100 mil seguidores en sus redes sociales. En ellas, la creadora de contenido explicaba situaciones embarazosas y fue de las primeras españolas en la plataforma en hablar sin tapujos de su vida amorosa y sexual, en base a preguntas que recibía de los suscriptores.

Un nuevo formato tras la censura

Según explican en el primer episodio del podcast, Monetizar las desgracias, tanto las redes sociales como los anunciantes empezaron a censurar sus confesiones “sin filtro” y es por ello que las dos jóvenes han querido trasladar el formato a Spotify, donde ya han recibido ofertas de patrocinio. “Me parece una locura que se censure el hablar de sexo. No estamos incitando a la violencia, no estamos incitando al consumo de drogas. Es lo más natural del mundo. Los tratamos como temas tabú pero existen. Es importante crear conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual o los métodos anticonceptivos. Si nos escucha alguien joven debe saber cómo reaccionar frente a ciertas situaciones”, ha lamentado la influencer mallorquina.

Ahora, presentan una nueva dinámica de conversaciones improvisadas, como si se tratara de un “grupo de amigas tomando algo”. Conversaciones sobre las relaciones tóxicas, las situaciones embarazosas, las aplicaciones para ligar y otras preocupaciones “que se hablan hoy en día” entre las mujeres que entran en los 30.