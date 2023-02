La manera de celebrar las fiestas populares en Mallorca ha cambiado. Existen elementos constantes que se repiten pero otros han llegado nuevos en los últimos años como la masificación. El filólogo Felip Munar lamenta que las aglomeraciones han desvirtuado el significado festivo y reivindica «las celebraciones festivas compartidas y con sentido», lejos de las concentraciones multitudinarias.

El escritor lanzó esta reflexión durante la presentación de su libro Festes, Tradicions i Costums a Mallorca, junto al fotógrafo Miquel Riutort y el escritor Gabriel Janer Manila, ayer en el Club Diario de Mallorca dentro del Foro Bellver.

La obra recoge las fotografías de Riutort sobre las principales celebraciones festivas de la isla y el prólogo de Janer Manila. Los tres protagonizaron ayer una conversación distendida, llena de anécdotas y vivencias personales, en la que el numeroso público asistente pudo revivir las tradiciones y costumbres de Mallorca reflejadas en las imágenes recogidas en este trabajo.

Miquel Riutort coincidió con Felip Munar en el papel desvirtuador que representan las masificaciones: «Ahora no podría hacer las imágenes que recoge el libro porque las aglomeraciones me lo impedirían».

Munar puso como ejemplo las celebraciones de Sant Antoni en Artà. «La masificación lo ha desvirtuado todo de manera drástica. Queremos revivir el espíritu de la fiesta de hace treinta años que se refleja en el libro». El catedrático Gabriel Janer Manila recordó que las costumbres han cambiado: «El mundo preturístico no volverá. La clave es saber qué queremos rescatar de aquel tiempo. Los jóvenes han de encontrar un sentido nuevo a las fiestas». Manifestó que existen celebraciones centenarias como Sant Antoni o los bailes mallorquines que son un patrimonio colectivo «y siguen teniendo sentido para los jóvenes».

La fiesta, patrimonio inmaterial

El coordinador del suplemento cultural Bellver, Pere Estelrich, presentó la obra que definió como un compendio de «imágenes llenas de poesía».

A continuación intervino el catedrático Janer Manila quien aseguró que las fiestas son una muestra de la «concepción circular del tiempo que nos permite contemplarlas cada año con una mirada diferente». Puso como ejemplo el ball dels cossiers de Algaida: «Cada año asisto a este baile y lo veo diferente», precisó al mismo tiempo que destacó el papel de «patrimonio inmaterial» que representan las tradiciones populares. «Cada costumbre supone un momento de la vida de un pueblo que le da sentido», argumentó.

La intervención de Janer Manila dio paso a un coloquio conjunto con Felip Munar y Miquel Riutort en el que no faltaron las anécdotas, un repaso de las festividades relevantes de Mallorca y se proyectaron algunas de las fotografías más destacadas del libro.

Entre las imágenes unas panades elaboradas con una receta especial de Algaida, los dimonis de Artà, el baile de Valldemossa, la romería de Sant Bernat de Palma, los moros y cristianos de Pollença o los puestos de castañas torradas.

En esta selección la tradicional festividad de Sant Antoni está bien presente, aunque no todos los pueblos que la celebran. El fotógrafo Miquel Riutort explicó el motivo: «He hecho una selección natural. Hay fiestas que no me llaman la atención y otras que no he podido fotografiar».

El coloquio también sirvió para repasar las tradiciones más arraigadas en el espíritu mallorquín como el ball de bot o las rondalles. La «neofiesta del Much de Sineu», tal como la definió Munar, tampoco falta en esta obra.

Felip Munar concluyó su intervención con una reflexión que quiso compartir con los asistentes para sintetizar su concepción de la fiesta: «En una sociedad con diversas culturas debemos explicar, por ejemplo, que Sant Antoni no consiste solo en torrar un botifarró o hacer un fogueró. Se ha de entender el sentido de la fiesta».