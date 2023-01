Charlie Smits se prepara para la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Talent

El próximo domingo 19 de febrero Madrid se convertirá en la capital de la moda. En el marco de la 21º Mercedes-Benz Fashion Talent, múltiples creadores emergentes presentarán sus colecciones y competirán para desfilar en una de las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz. El certamen ha catapultado algunos nombres de la industria en España como Pepa Salazar, Ernesto Naranjo u Outsiders Division. Ahora, Charlie Smits se prepara para poder ser el siguiente en llegar, con sus diseños, a todo el mundo.

Nació en Mallorca, en 1999, y se trasladó a Almería para cursar el bachillerato de Artes. Más tardé, se fue a la capital a completar su formación en ilustración e hizo un paréntesis en su vida en Madrid para viajar a Ámsterdam a ejercer como ilustrador durante un año. Allí, exploró también su faceta como pintor hasta ser reconocido como un artista emergente. Realizó sus primeras exposiciones a los 15 años y, a día de hoy, ha colaborado con múltiples músicos y hasta en anuncios televisivos.

Charlie Smits es un artista polifacético: a parte de la ilustración, también toca las ramas de la escultura, la animación y, ahora, el diseño de moda. Visión es su primera colección como diseñador aunque, según el artista, es mucho más que eso: «La colección cuenta con siete personajes. La pasarela la concibo como un teatro: cada uno tiene su nombre, un acting y representan mis facetas. Mi máximo referente ha sido el diseñador de moda Walter Van Beirendonck. Está inspirada en el mundo cyber, en los dibujos animados y mi imaginario como artista». Un imaginario alucinógeno de sátira social y provocación, que nos invita «a reflexionar sobre lo que percibimos como real y lo que no» y a «enfrentarnos a nuestra manera de sentir la materialidad».

El diseñador lleva cinco meses trabajando en la performance y, confesó ayer a este medio, que en estas últimas semanas se empiezan a notar los nervios: «Para mí es una gran oportunidad. Empecé customizando ropa y esta es la primera vez que hago una colección desde cero. Me siento muy afortunado de poder desfilar. No lo hago por ganar, cuando me seleccionaron fue una sorpresa».

Las piezas de la colección están hechas de materiales reciclados, tejidos artesanales y prendas «deconstruidas» de segunda mano. Para el resultado final, Charlie Smits ha contado con la colaboración de amigos y conocidos, como el diseñador visual Pablo Aragón, encargado del vídeo presentación en 3D, Lia Martín o Javier Soria, a cargo de la confección.