El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, ya presume en redes sociales del enorme mural que encargó al artista René Mäkelä para el gimnasio de su casa. En él aparecen sus ídolos Michael Jordan, Ronaldo Nazario, Kobe Bryant y Pelé.

El pintor mallorquín, que ya había pintado obras para Antoine Griezmann, Cam Newton, Manny Machado, Matt Kemp o Jorge Lorenzo, entre otras muchas estrellas, se consolida así como el artista estrella de los iconos del deporte a nivel mundial.

Vinicius Jr. necesitaba una motivación extra en sus entrenamientos privados en el gimnasio de su casa y le pidió a René Mäkelä que lo hiciera posible. Tras decidir que Jordan, Kobe, Ronaldo y Pelé serían los elegidos, el mallorquín se desplazó a Madrid y, en dos semanas de trabajo intensivo, finalizó el mural de siete metros por dos y medio de alto con el que Vinicius quedó maravillado.

En palabras del artista mallorquín, “ha sido un verdadero placer realizar la obra Idol Wall para una estrella como Vinicius. No solo por el hecho de ser un icono, un referente del deporte mundial, sino por la cercanía y cariño que me ha demostrado él, su familia y equipo durante el tiempo que he trabajado en su casa. Estoy enormemente agradecido por el trato tan cercano y por el resultado final, que les ha encantado. Y eso es lo más importante para mí como artista”.

René Mäkelä es uno de los artistas más solicitados por grandes deportistas internacionales como Griezmann, Cam Newton, Manny Machado, Juice Landry, Patrick Peterson, Matt Kemp o Jorge Lorenzo, así como por otras grandes personalidades como el Papa Francisco, Madonna o la modelo Cara Delevingne, que ya cuentan con un Mäkelä entre sus obras de arte.

El mallorquín, que ha expuesto en galerías de arte de París, Los Ángeles, Miami o Ibiza, estudió publicidad y trabajó como guionista en programas como ‘Noche Hache’ o ‘Buenafuente’, pero decidió hace más de una década dedicarse de lleno a desarrollar su talento artístico, una pasión que ha contagiado a decenas de celebrities y amantes del arte a nivel mundial. Hoy, tener un ‘Mäkelä’ se ha convertido en objeto de deseo para amantes del arte de primer nivel y personalidades de todo el mundo.