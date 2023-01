Directores y actores acuden a la capilla ardiente de Agustí Villaronga

Amigos y representantes del cine, como la productora Isona Passola, el productor Cesc Mulet y el director Antoni Aloy asistieron ayer por la tarde a la capilla ardiente del cineasta mallorquín Agustí Villaronga en el Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, tras fallecer la madrugada del domingo a los 69 años.

También fueron las actrices Nora Navas y Bruna Cusí, los actores Marc Martínez y Lázaro Mur, el pintor Frederic Amat, la directora de cine Rosa Vergés, el realizador Luis Ortas, el director de fotografía Josep Maria Civit y el montador Raúl Román.

A su entrada, Passola -que produjo películas del director como Pa negre- aseguró que Villaronga era una persona muy querida en el mundo del cine, y Mulet -que produjo El ventre del mar- dijo que era un cineasta «indiscutible».

También acudió el director de cine Toni Aloy -que le conocía desde hace 30 años y que apareció en su película El celo- y el actor Marc Martínez, que aseguró que era un director con una «mirada diferente».

Funeral

La capilla ardiente se abrió sobre las 17 horas y permanecerá abierta hasta las 13.30 de hoy, martes, cuando se oficie la ceremonia de despedida en el mismo tanatorio.

La compositora Maria del Mar Bonet compartió en Twitter un escrito de recuerdo a su amigo fallecido, unas emotivas palabras que acompañó con una foto en la que ambos aparecen junto a otros amigos comunes, como el escritor Biel Mesquida. «Mi amor por su obra no se ha desviado nunca ni se ha cansado, siempre me ha sorprendido yendo más allá de cualquier previsión», escribió la cantante. «Ahora, con mucha soledad, busco un recorte de vida con Agustí que me lleve lejos del vacío que tengo. Quiero permanecer allí, en el último momento que viví a su lado», prosigue su texto.

La gala de los Premis Gaudí del domingo en Barcelona ya homenajeó la figura del cineasta con continuas referencias y el director recibió una de las mayores ovaciones en el momento del in memoriam del acto.

Ayer, en una recepción a galardonados de los Premis Gaudí en el Palau de la Generalitat, tanto Pere Aragonès, el presidente catalán, como la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, tuvieron un recuerdo para el cineasta mallorquín.

Aragonès enfatizó la «mirada propia y característica» de Villaronga, Garriga erigió al cineasta como gran referente, y Colell destacó que la gala de los Gaudí fue muy emotiva en su recuerdo.