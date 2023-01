Maribel Mayans: "La gente cree que por llevar tacones y minifalda no eres buena"

Como todo Gen Z soñaba con salir en Camp Rock o High School Musical. Lo que no esperaba es que su vida se convirtiera en la de Hannah Montana: por el día, profesora de inglés de primaria, y por la noche, la “promesa” de la música mallorquina. Maribel Mayans, el proyecto punkypop de una joven cantautora de 24 años, ha arrasado festivales, salas y verbenas y apunta alto este 2023.

Todavía no tiene página de Wikipedia, aunque seguro que llega pronto, ¿quién es Maribel Mayans?

Soy una chica de 24 años que nunca se había planteado dedicarse a la música con un proyecto personal, con mis canciones. Para mi siempre ha sido un hobbie, canto desde que tengo memoria, pero con el tiempo el hobbie está tomando una forma un poco demasiado seria (risas). De pequeña jugaba a imaginarme que estaba en Camp Rock o High School Musical. Me presenté a un casting en 2019 donde no pasé ni la primera fase, pero conocí a un productor musical que me preguntó si tenía canciones propias. Las tenía pero no me las tomaba en serio. Realmente soy profesora de primaria, de la asignatura de música, así que en realidad sí podría decirse que me dedico a la música.

¿Cómo compagina la doble vida como cantante y profesora?

Cuando empezamos a tocar en sitios más chulos me preocupaba y me frustraba mi futuro, así que intento alejarme de eso y disfrutar del punto en el que estamos. Si tiene que venir algo, vendrá.

La “promesa mallorquina” dicen algunos.

Me da hasta vergüenza leer esas cosas (risas).

Se gestiona todo, sin un sello discográfico que le respalde, ¿cómo se lo financia con 24 años?

Como profesora he empezado a trabajar este año, hasta el momento había sido camarera y hacía mogollón de horas extra para poder pagarme las canciones. No nos llega dinero suficiente de la música para financiarla.

¿Y el tema de producir y lanzar sus canciones?

En mi banda están Marina Rueda a la guitarra, Carlos Cañellas al bajo, Rodri Fernández a la batería y Maxi Arcari al teclado. Ester Moyá se encarga de la imagen, los videoclips y las fotos. Entiende perfectamente lo que hay detrás de las canciones. Escribo las canciones por mi cuenta y se las enseño a la banda. Trabajamos la música y la llevamos al estudio, Caja del Ruido, donde Damián y Carlos Tejedor nos ayudan a acabar de darle forma. Hace casi un año que trabajamos todos juntos, aunque con Marina llevo tocando desde hace tres años.

Un cantante no es nada sin sus músicos.

Totalmente. Cuando tocaba mis canciones yo sola no había punto de comparación. Ellos son un refuerzo clave. Al final también somos amigos y nos entendemos perfectamente: tenemos los mismos gustos y estamos de acuerdo en casi todo.

A las mujeres no se nos toma en serio

Reivindica mucho el papel de la mujer en la música y en la sociedad.

Si pienso en la música que he escuchado son la mayoría hombres. He escuchado a muy pocas mujeres. Cuando eres pequeña te interesa la música que más se oye en la radio y en la televisión y casi todo eran hombres. Así como he ido creciendo he ido recuperando música de antes y me he dado cuenta de la cantidad de mujeres cantautoras que había y que hay. No es por falta de presencia, porque muchas chicas hacen música, y más en Mallorca. Cuando voy a festivales o eventos en la isla siempre hay muy pocas mujeres y pienso: “Si yo conozco a muchísimas chicas y muy buenas que hacen música en Mallorca...”. No se nos toma en serio. La gente se cree que por llevar tacones y minifalda no eres buena.

Háblenos de Llengua Pròpia.

El tema del que más hablo en mis canciones es el desamor. Esta es la primera canción que habla de todo lo contrario: el amor. Está inspirada en una historia personal, cuando estaba conociendo a una persona y me di cuenta de que me empezaba a gustar demasiado. Creamos un lenguaje común entre los dos, pero tenía miedo de si esa persona estaba sintiendo lo mismo o era yo que me estaba montando la película.

¿Descarta sacar un tema a lo Shakira con Bizarrap?

Me encanta Shakira. De hecho, la semana pasada cantamos esa canción. Yo habría hecho lo mismo (risas). En realidad, es lo que hago en mis canciones, lo que no tiene tanta repercusión porque nadie conoce a mis ex.

Es como una Shakira pero en mallorquín.

Llengua Pròpia es la primera canción que tengo en mallorquín, mi lengua materna, aunque me gustaría que hubiera más. No se porque nunca escribía en esa lengua. Mi madre me animó, bueno, me obligó prácticamente (risas). El feedback ha sido muy positivo.

Y tan positivo. Haciendo balance del año 2022, ha dado un paso agigantado en su carrera: Tunnel Rock Club, Marrockxí, ‘Bunyola amb veu de dona’, La Movida, Pop Rock, Conofest,...

En 2022 me han pasado cosas que jamás hubiera pensado que me pasarían. Creo que ha sido porque he hecho click y he empezado a confiar en lo que o hacía. Antes me daba vergüenza, me sentía una impostora, pero me he dado cuenta de que si yo creo en lo que hago, la gente empieza a creer. Para mi lo más especial ha sido ver, en diferentes conciertos, gente que no conocía cantando mis canciones. Igual te hablo de tres personas contadas pero para mi ya es la bomba.

¿Y para 2023?

No tenemos muchos planes. Estamos recopilando canciones para sacar un álbum, espero que antes del verano.