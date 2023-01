Marina Vich, Miss Grand Islas Baleares: "Quiero cambiar la educación"

Se levanta, estudia y empieza su rutina de belleza. Pero detrás de las dietas, el baile, el deporte y los tratamientos se esconde una joven de 19 años que sueña con ser profesora de infantil y cambiar la educación. Marina Vich conquistó el sábado el título de Miss Grand Baleares y ahora se prepara para representar a las islas en el certamen a nivel nacional.

¿Cuál es el día a día de una Miss?

A parte de ser Miss también soy estudiante y creo que lo llevo bastante bien. Antes de acabar los exámenes me levantaba, estudiaba y empezaba mi rutina. Me cuido mucho físicamente. Debes mirarte al espejo, ver cómo eres y aceptarte. También cuido mi alimentación, pero al final es tu carisma, tu chispa en la pasarela, lo que hace que te ganes al público.

¿Cómo lo compagina con la carrera de Educación Infantil?

No lo se ni yo. Todo es ser organizada. Eso te abre un montón de puertas y te deja tiempo para ti. No solo se trata de estar ocupada si no de encontrar tiempo de calidad con la familia, que durante mi paso por el certamen me ha apoyado mucho y siempre han estado ahí.

Como educadora, el futuro está en sus manos. A parte de a leer y escribir, ¿qué enseñará a sus alumnos?

Los niños son el futuro. Son un reflejo de nosotros y si queremos cambiar la sociedad debemos empezar por ellos. Gracias a mi carrera he podido conocer muchos autores que buscan cambios en la educación infantil y primaria, pero hay muy pocas leyes que los respalden. Quiero cambiar la educación, soy muy vocacional y todo lo hago con muchas ganas. Sobre todo a los niños pequeños hay que darles más libertad, dejar que jueguen libremente, dejar que desarrollen su propia personalidad. Muchos padres piensan que, a veces, son demasiado pequeños, pero aprenden igual, a base de caídas y muchas otras cosas.

También baila.

A los tres añitos empecé con el ballet, luego hice hasta tercero de profesional del conservatorio pero me llamó más la atención el baile contemporáneo. Como en el conservatorio solo hay clásico y danza española me apunté a la academia Top Dance. Aprendí muchos estilos, como el baile en tacones, que me ha dado mucha seguridad en la pasarela. Me encanta aprender, eso te enriquece como persona. El contemporáneo es mi pasión. Con el baile expreso mis sentimientos y me evado.

Toda esa preparación para quedarse a las puertas, como les ha sucedido a Carla Pérez, Claudia Roselló, Wendy Sánchez y Leire Rodríguez, el resto de finalistas.

A lo largo del certamen las he conocido no solo como compañeras si no como amigas. Somos una piña, como una pequeña familia. Nos apoyamos unas en otras. Sabíamos que una iba a ganar y, aunque haya sido yo, voy a estar pensando en ellas en el nacional.

Ahora empieza a preparase para Tenerife, ¿qué objetivos tiene?

Ahora tengo que prepararme mucho físicamente. Estamos colaborando con AS CLÍNIC, de Ariana Suarez, que no solo me va a preparar físicamente si no también me va a diseñar la dieta. Hacer ejercicio no basta, también te tienes que cuidar por dentro. Las diferentes comunidades autónomas tienen representantes muy fuertes pero creo que representando a las islas dejaré huella.

¿Cree que puede ganar el Miss Grand Spain?

Yo voy allí a ganar, creo que tengo rasgos diferentes a las demás. Pero también voy a disfrutar de la experiencia. Yo ya he ganado con la experiencia.