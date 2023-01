Lluc reconstruye el Misteri de Gaudí que se derrumbó

El IV Misteri del rosario de Lluc, un conjunto monumental junto al monasterio que lleva el sello de Gaudí, será reconstruido este año. Se derrumbó en noviembre de 2021 con las intensas lluvias que el temporal Blas provocó, aunque sus enormes piedras y relieves de bronce no se hicieron añicos, sino que la mayor parte se salvó y se halla en buen estado. El trabajo arqueológico acaba de terminar y en breve llegará el momento de «recomponer el puzzle» con el fin de volver a levantar las alrededor de 220 toneladas de peso de un monumento que mide unos 11 metros de altura y otros tantos de longitud.

El director de la obra, el arquitecto Joan Soler, calcula que la reconstrucción comenzará en mayo, tras redactar el proyecto y que la comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca otorgue su aprobación, debido a que el conjunto es BIC (Bien de Interés Cultural).

Conocido como el Pujol dels Misteris, fue construido en 1909 «bajo la supervisión de Antoni Gaudí». Los autores materiales fueron Rubió y Reynés, pero el prestigioso arquitecto catalán se encontraba en la isla «realizando su intervención en la Catedral y en la basílica de Lluc, y se trajo a su discípulo Rubió, como hizo con Jujol para la Seu», detalla Soler. Respecto a los relieves de bronce del IV Misteri, llevan la firma del escultor catalán Josep Llimona, uno de los más importantes del modernismo. Estas tres piezas «están mucho mejor de lo que se esperaba», destaca. Quedaron ocultas bajo los bloques de piedra caliza que forman el monumento y que «fueron retirados uno a uno y numerados para componerlo todo de nuevo según el plano que también se elaboró».

Pese a que los relieves no se han chafado, la restauradora de la Catedral, Catalina Mas, y la especialista en metales Silvia Jovanni deberán llevar a cabo una labor de recuperación. «No hay ninguna deformación ni alteración en el bronce, aunque el derrumbe dejó una impronta blanca procedente de la piedra en aquellos relieves más altos y depósitos de tierra acumulados», según detalla sobre lo que llama patologías derivadas de la caída. Las alteraciones por el paso del tiempo y estar a la intemperie también se abordarán. «Hay dos tipos de oxidación, la estable, que ha creado una pátina, y la inestable, es decir, la que se mantiene activa», añade.

Esta última «será tratada para neutralizar el avance de la corrosión», mientras que la primera «servirá como referencia para marcar el límite de la limpieza, debido a que el criterio es el de la mínima intervención necesaria». El tercer objetivo de ambas restauradoras es «aportar al bronce otro sistema de sujeción a la piedra, ya que las varillas de hierro que tiene están oxidadas», tal como indica Mas.

Entorno natural

Para el arquitecto técnico Samuel Pérez, sorprende cómo pudo ejecutarse tal conjunto monumental en un entorno como Lluc con los escasos y artesanales medios que tenían hace más de un siglo. Continúa siendo una de las mayores complicaciones porque no podrán llevar, por ejemplo, maquinaria pesada para elevar la corona de piedra de la Virgen de Lluc, de unas 3,5 toneladas. «El mortero usado para unir sus piezas es muy potente y no queremos separarlas, por lo que tendremos que recurrir al ingenio», según apunta Soler. El proyecto contempla además una nueva cimentación que soporte el IV Misteri y no ceda con temporales tan intensos como el de 2021. El presupuesto total de la reconstrucción asciende a alrededor de 270.000 euros a cargo de la Fundació Santuari de Lluc y está previsto que las obras finalicen este mismo año, si no se producen imprevistos.