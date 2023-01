El desengaño con el Bono Cultural Joven

En Univers del Cómic llevan meses tramitando su alta como comercio adherido al programa del Bono Cultural Joven, así que no pueden aceptar pagos con esa tarjeta física o virtual que el Gobierno ha puesto a disposición de los jóvenes nacidos en 2004. De todas formas, comenta su propietario, Mateu Balaguer, no ha habido ningún alud de jóvenes deseosos de emplear parte de esos 400 euros que les ofrece el Gobierno. En estos meses, dice, solo han ido a su tienda dos clientes con el Bono.

A la tienda de discos Xocolat sí han ido bastantes jóvenes con la intención de gastar parte de ese dinero en música, cosa que no ha sido posible. «Hemos quedado fatal», lamentan desde este negocio. Pese a estar oficialmente dentro del programa del Bono Cultural Joven, no han conseguido que les funcione el sistema, han reclamado y se han esforzado en solventar el problema, pero no ha habido solución, por ahora.

El Gobierno prepara ya la segunda convocatoria de este bono y ha asegurado que se tendrá en cuenta «la experiencia de la primera edición y las mejoras incorporadas para la optimización del sistema de solicitud y tramitación». El Bono Cultural Joven permite gastar 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Es decir, en entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales. Otros 100 euros se pueden gastar en libros (los de texto no están incluidos), revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray. Y por último, otros 100 euros en productos digitales o en línea, como suscripciones a plataformas musicales, de lectura, audiovisuales, audiolibros, libros digitales, podcasts, videojuegos...

Al margen de los problemas que las empresas estén teniendo para darse de alta en el programa, ¿qué ha fallado para que de los 12.000 jóvenes de Balears con derecho a gastar esos 400 euros en productos culturales solo lo hayan solicitado 4.458? Solo un 37% de los posibles beneficiarios. Es el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas españolas, solo superior al 36% de Ceuta y al 35% de Melilla. Los consultados por este diario no lo saben, pero están de acuerdo en que no es fácil ni darse de alta como empresa ni obtener la tarjeta como beneficiario.

«No lo están haciendo bien», comenta Balaguer, quien sigue sin tener autorizado el TPV (terminal punto de venta) de su negocio de cómics para poder aceptar el Bono Cultural Joven. «Es un proceso largo, tedioso para las dos partes, las tiendas y los chicos, y una complicación para gastar el dinero», añade. Además, no entiende cómo una parte de ese dinero se puede gastar on line «porque la mayoría de sitios donde puedes comprar cosas culturales no tienen sede española», remarca.

Balaguer ha vivido el proceso también como padre y asegura que no ha sido ni fácil ni rápido que su hija obtuviese el Bono. Tampoco cree que todos los jóvenes vayan a hacer uso de los 400 euros, ya que no todos están interesados en ese abanico cultural al completo. «La mitad del bono no se gastará», vaticina.

El Teatre Principal de Palma sí está dentro del programa, pero no puede cuantificar cuántas entradas se habrán comprado con el Bono Joven, ya que no queda registrado como tal al hacer un pago. Su director, Josep R. Cerdà, no se explica el bajo porcentaje de solicitantes de esta tarjeta en Balears, ya que entre el público del teatro cuentan con «un elevado porcentaje de jóvenes» en comparación con otras regiones. Además, el Principal ya tenía precios especiales para la juventud «y nos está funcionando muy bien», incide Cerdà.

El director del Principal deja claro que cualquier iniciativa en favor de la cultura le parece bien. A partir de ahí, también ha constatado las dificultades de tramitar este bono y cree que hubiera sido más sencillo otro tipo de sistema, en el que presentando el DNI se pudieran obtener las entradas. «Los jóvenes que lo han intentado les ha resultado complicado», menciona. También intuye que el consumo se realizará más en videojuegos y en plataformas on line que en espectáculos en vivo. Además, por su experiencia, afirma que «la primera vez que alguien va al teatro no lo hace solo. Tiene un componente social, siempre vas acompañado al teatro. Lo que hay que hacer es provocar el contexto para que los jóvenes quieran ir al teatro», añade. Por ello, recuerda, el Principal tiene precios especiales para jóvenes en horarios ‘normales’, no matinales.

Para Cerdà, en el consumo de productos culturales, «la barrera económica es importante, pero no la única».

En esa línea se manifiesta también el presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca, Álex Volney, quien se pregunta qué pasa para que haya ese desinterés en la cultura a partir de cierta edad. «Los bebés flipan con los libros. No hay un niño pequeño al que no le gusten los libros. ¿Qué está pasando en el mundo adulto?», reflexiona. Una posible respuesta es que esta «es una tierra en la que es más fácil hacer dinero con todo aquello que no es cultura».

Acerca del Bono Cultural Jove, Volney afirma que ha habido «una voluntad buenísima» por parte del ministerio de Cultura. Él mismo participó en una reunión con el ministro Iceta, antes de que se pusiera en marcha el programa, y la intención del Gobierno «era hacerlo muy sencillo», cosa que se ha demostrado que no ha sido así.

El presidente de los libreros tiene asumido que el gasto de ese dinero dado a los jóvenes no repercutirá en su sector. «¿Qué es cultura? Hay un abanico muy variado [dentro del Bono], que no vayan a buscar libros no es ningún misterio», lamenta Volney.

Acerca de ese bajo porcentaje de solicitantes del Bono Cultural en Balears, la directora general de Cultura del Govern, Catalina Solivellas, afirma que tienen asumido como un reto «crear nuevos públicos». «De nada sirve tener nuevas infraestructuras si no tenemos público joven», añade. En su opinión, la iniciativa del Ministerio es «buenísima, pero cuesta arrancar», apunta.

Pese a que solo 4.500 de los 12.000 posibles beneficiarios haya tramitado esta tarjeta de 400 euros, Solivellas sí cree que «los jóvenes están interesado en el hecho cultural, y es más, es muy necesario después de una pandemia».

Desde el Govern, recuerda Solivellas, se ha promovido el Map Teatre, para acostumbrar a los alumnos de Balears a las artes escénicas y a la música. La comicteca de la biblioteca Can Sales o el programa Viu la Cultura son otras de las iniciativas que la directora general menciona como herramientas para fomentar el consumo de productos culturales entre jóvenes. Y no solo como meros consumidores, sino como creadores también.

La puesta en marcha del Observatorio de la Cultura ayudará a tener más datos de ese consumo por parte de los jóvenes.