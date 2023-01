Eduardo Pascual Ramos: «Felipe V fue muy reformista y Felipe VI es más continuador»

Eduardo Pascual Ramos acaba de publicar Estudios sobre la Mallorca del siglo XVIII (El Tall), libro en el que repasa las reformas borbónicas y lo que significaron en la isla. El investigador se ha nutrido de diferentes archivos y dedica buena parte de este estudio a los aspectos más sociales de ese periodo, que considera poco estudiado en comparación con la Edad Media, una época de esplendor. Para este historiador y profesor universitario, hay matices muy interesantes, como la creación de las escuelas de primaria, un sentido de lo público y la aplicación de normativa.

¿Cómo era Mallorca a principios del siglo XVIII?

A principios del siglo XVIII hay un hecho traumático que es la Guerra de Sucesión, que básicamente es el pleito dinástico entre los Austrias y los Borbones. Muere Carlos II, el último de los Austrias, y designa a Felipe V. La cuestión es que una serie de países extranjeros van a estar en contra. Entre 1700 y 1715 nos encontramos con una guerra dura y Mallorca va a estar afectada, no solo esta isla, las Balears, porque recordemos que Menorca pasa a manos británicas. El Reino de Mallorca va a ser una pieza dentro de la política internacional. ¿Cómo acaba? Gana Felipe V y en aquellos territorios que se han rebelado, como Mallorca, va a aplicar unas medidas duras.

¿Qué pasa en Mallorca?

Padecerá una situación dura durante todo el siglo XVIII. Aplicará el decreto de Nueva Planta, unas leyes.

Un decreto que se relaciona con la prohibición del catalán, pero que implica una nueva forma de organización.

Efectivamente. Felipe V aplica las instituciones de Castilla, de aquellos territorios que no se han rebelado, a los que se han rebelado. El ayuntamiento es una institución castellana: ajuntamiento. En el decreto de Nueva Planta no hay nada sobre el catalán. Si se quiere uniformizar todas las instituciones y todas las decisiones van a Madrid y de Madrid se responde, pues tiene que ser en castellano. ¿La realidad cuál va a ser? Que en muchos ayuntamientos, en el s.XVIII, las actas son en catalán, es que no saben hacerlo de otra manera, han sido educados en catalán. El decreto aplica una centralización y una castellanización.

¿Qué aporta el reformismo borbónico?

Los Borbones traen mejoras y modernizan unas instituciones que venían casi casi de la Edad Media.

¿Y en el aspecto social?

En época de Carlos III es cuando hablamos del monarca ilustrado, viene de Nápoles y allí ya se estaban haciendo cosas modernas. Es un hombre leído y empieza a entender que lo que se denominaba el despotismo ilustrado se tiene que aplicar. Va a mejorar la sanidad, educación, economía... Se van a hacer una serie de reformas e intentar avanzar en una sociedad que hasta ese momento estaba atrasada. Lo que hoy día nos parecen pilares fundamentales empiezan a normalizarse. Va a haber también reformas sobre los huérfanos, algo interesante, porque había un sistema casi de la época medieval... Se decide crear un centro, darle dinero y que haya tres o cuatro instituciones por la isla para que los niños de Pollença, por ejemplo, no tengan que ir a Palma. Este siglo XVIII es mucho más poliédrico de lo que habíamos estudiado.

¿Es el comienzo de la modernidad?

A mi entender, sí. No estamos hablando de una Constitución de 1812, que sí da el impulso, porque la Inquisición se mantiene, pero de una manera muy desactivada. Quien controlaba en ese momento a la sociedad era la nobleza. Lo que va a hacer Felipe V es intentar tenerla a su favor. Y a partir de ese momento, la nobleza formará parte de las instituciones.

La nobleza de aquí, ¿cómo recibe ese intervencionismo?

Se adapta muy rápidamente. A partir de la década de los años 20 hay como una asimilación y seguirán controlando la sociedad. La nobleza intentará otra vez casarse entre ella para crear una endogamia y ya nadie puede entrar, se protegen.

¿Qué cosa del reformismo borbónico nos han llegado a nuestros días?

Pues una economía de impuestos progresivos: paga el que más tiene. Se crean impuestos para mantener al Ejército, que consumía un 70% del presupuesto estatal. Se crean escuelas, se amplía el sistema sanitario, hay control de los animales en las ciudades, la higiene de las ciudades.

¿Podemos decir que el germen de Emaya está en el s.XVIII?

Pues sí, porque se contrataba durante cuatro o cinco años el servicio y había empresarios que iban a la puja.

¿Qué peso tenía Mallorca en aquella época en España?

Poco, en comparación con otros grandes territorios, pero también por su población. Tenemos que pensar que en el XVIII se rebasan los 100.000 habitantes, que no es demasiado. Pero a pesar de esta reducida población va a tener oportunidades y algunos de los ilustres mallorquines llegan a ser ministros. Tendremos a Miguel Cayetano Soler que llegará a ser ministro de Hacienda, con Carlos IV. También tuvimos un Gran Maestre de la Orden de San Juan, considerado como Príncipe.

De Felipe V a Felipe VI. ¿Ve alguna similitud?

Más allá de la sangre... Felipe V, en el plano español, fue muy reformista, algunos de sus hijos fueron más continuadores. Y Felipe VI es más continuador, tal vez su padre fue más rupturista, teniéndose que desligar de cargas antiguas. Entre Felipe V y Felipe VI no hay mucho en común, casi me atrevería decir que tiene más con Fernando VI, en el aspecto continuista. Felipe VI es más continuista que rupturista.