Lluís Pasqual: «Cuando me preguntan qué actores me gustan, siempre digo que los buenos»

El director teatral Lluís Pasqual (Reus, 1951) se considera una persona con «suerte», afortunado por poder vivir de lo que le apasiona y por contar con «buenos intérpretes». Este fin de semana estará de nuevo en Palma, una ciudad que ha visitado en diferentes ocasiones y por cuyo Born le gusta pasear. Esta tarde, en el Teatre del Mar, a las 20 horas, presentará el premiado documental Empuñando el alma: Ensayando con Lluís Pasqual, en el que la directora Arantxa Vela le muestra mientras preparaba la obra El sueño de la vida, de Alberto Conejero, en 2018. En la trayectoria de Pasqual no puede dejar de mencionarse que fue fundador del Teatre Lliure de Barcelona, director del Centro Dramático Nacional y del Odeón de París.

En el Teatre del Mar, acompañado por el vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas, Eduardo Galán y con intervención por vídeo de la presidenta de esta entidad, Cayetana Guillén-Cuervo, Pasqual entablará un coloquio con los asistentes a la proyección, que él asegura que no ha visionado al completo. «No me gusta verme», explica por teléfono un día antes de viajar a Palma. En la película de Vela, él se define como «el sujeto paciente» y aunque en un principió rechazó la propuesta, acabó aceptando esa ‘intromisión’ con la condición de que no interfiriera en su trabajo. «Los ensayos son una cosa muy íntima, muy cerrada y siempre que viene alguien de fuera cambian...», aclara el director. Aun así, considera que en esta película se produjo un «milagro», mérito de la directora, remarca.

Lo que muestra el documental es un profesional apasionado por lo que hace, que disfruta del proceso de creación. «Me gusta lo que hago, estar con los actores, las salas de ensayo, me encuentro bien en los teatros como otra gente se pueda sentir bien en el agua o en medio de la naturaleza», añade. También afirma que tiene «la necesidad de compartir» lo que tanto le gusta y «transmitir esa pasión».

La visita a Mallorca y su asistencia a la presentación del documental en el Teatre del Mar «es una excepción», no lo ha hecho mucho pese a la buena crítica y premios que la película ha logrado. «Cada vez que me llaman de Palma para cualquier cosa, digo que sí, porque me gusta la ciudad, su gente, porque tengo amigos, por muchos motivos», declara. También recalca que él no está presente durante la proyección. Sí lo estará después para responder a la curiosidad que provoca «ver el juguete por dentro».

Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Eduard Fernández, Emma Vilarasau... Son solo unos pocos artistas que han trabajado a las órdenes de Pasqual. «Cuando me preguntan qué actores me gustan, siempre digo que los buenos. Y siempre he tenido la suerte de trabajar con muy buenos intérpretes. El último trabajo en teatro lo hice con Núria Espert, pero el anterior lo hice con una compañía joven en la que no había nadie que llegara a los 30 años. Y este año, con los trabajos que tengo, hay grandes intérpretes. Tengo la suerte de que me gustan los buenos y los buenos vienen a mí», reitera. Para él, esos actores y actrices son como un buen instrumento. «Cuando te dan un Stradivarius, uno tiene la obligación de intentar tocar bien», menciona de su trabajo.

De los proyectos futuros, prefiere no avanzar nada para no llamar a la mala suerte. Lo que ya es oficial es que el próximo año abrirá temporada en La Scala de Milán con la ópera Don Carlo de Verdi, un encargo que le llegó antes de la pandemia y que ya prepara. «Es un teatro que me gusta mucho, en el que he trabajado más de una vez, pero que siempre es un reto más, que es lo que se necesita después de una vida en la que se ha hecho muchos, muchos espectáculos y en la que parece que ya no hay nada que te pueda producir mariposas en el estómago. Pues esto me las produce», confiesa.

Para él, la música es una pasión y un oficio. «La ópera es como los toros, salvando las distancias, te gusta o no te gusta... Una vez vi a un abogado y a un notario, en el quinto piso del Liceu, que se pelearon a puñetazos por si Josep Carreras había bajado medio tono en un aria del primer acto de La Bohème. Me acordaré toda la vida. No puede ser que una cosa tan sublime, tan sofisticada, tan armoniosa como la música provoque estas pasiones que son más del deporte más extremo», expone.

Si tiene que posicionarse, se declara «del equipo Shakira». «No se me ocurre ponerme un vídeo en YouTube de Piqué, seguro que tiene muchas cualidades... Pero en cambio, recuerdo estar ensayando Final de partida en Nápoles y que nos entreteníamos viendo vídeos de Shakira. Piqué es muy guapo y muy buen deportista, pero, por afinidad, yo sería más caribeño», admite.

Estos días imparte un taller sobre Chéjov en la escuela de interpretación de Cristina Rota, una ocasión para entrar en «un universo intergeneracional».

Acerca del recientemente aprobado Estatuto del Artista, celebra este paso del Gobierno por «visualizar» la inestabilidad de su profesión, aunque advierte de que «hay que leer la letra pequeña».