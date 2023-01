El área de Cultura del Ayuntamiento de Palma celebrará los dos próximos domingos el ciclo RecRockspectiva con conciertos y mesas redondas, junto a Runaway Música. El ciclo ofrece además cine documental. Las citadas actividades serán en torno a la música rock y se celebrarán en el teatro municipal Mar i Terra.

Los platos fuertes del RecRockpestiva serán las dos mesas redondas y conciertos que se celebrarán los domingos 15 y 22 de enero respectivamente.

En la primera fecha y bajo el título Jerry Garcia, Syd Barret, Frank Zappa i altres grans mestres de la psicodèlia, tendrá lugar una mesa redonda donde participarán Damià Timoner, músico y gran amante de la psicodelia, en especial de Grateful Dead, Joan Bibiloni, músico y productor musical, que vivió en primera línea la psicodelia mallorquina de los 70 y 80, Tolo Aguilar, coleccionista musical, y Pere Terrassa, coordinador de la Feria del Disco y Runaway Records, quien presenta y modera. Después de la charla se podrá disfrutar del concierto de Damià Timoner y Hight Flyn' Syncopnaptors.

La segunda fecha, el 22 de enero, se podrá debatir en una mesa redonda en torno al título Joy Division, Mitos i Capçalera del post-punk britànic con la participación de Marcos Gendré, escritor y periodista musical, Fermín Garcia, coleccionista musical, Luis Imperiale, coleccionista musical y diseñador gráfico, y Pere Terrassa, coordinador de la Feria del Disco y Runaway Records, quien presenta y modera.

El ciclo acogerá también el miércoles 18 de enero, a las 19,30 horas, la proyección de Crock of Gold: En Few Rounds with Shane MacGowan, de Julien Temple. Una celebración del poeta punk irlandés Shane MacGowan, cantante y compositor principal de The Pogues. Un documental producido por Johnny Depp.

Todas las actividades del RecRockpestiva son gratuitas hasta completar aforo.