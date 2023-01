Autsaider Cómics, diez años de independencia sin victimismo

Autsaider Cómics, editorial instalada en la independencia, que publica tebeos diferentes, con cuidados acabados, al margen de las modas, sin obsesionarse por «cuánto venderá una obra o si es tendencia», celebrará sus diez años de vida el 3 y 4 de febrero con un festival que incluye conciertos, charlas, exposiciones, talleres y encuentros profesionales «alrededor de expresiones culturales no mayoritarias que invitan a pensar en realidades no monolíticas».

El festival, en su segunda edición, tendrá lugar en dos localizaciones. Las actividades del viernes –3 de febrero–, por la tarde, se desarrollarán en Panorama Bar/Bazar, un nuevo espacio híbrido de librería alternativa y bar, en la calle Sant Esperit. El sábado 4 las presentaciones y actuaciones se concentrarán en la sala Es Gremi de 11 a 23 horas. Ambos locales contarán con exposiciones de los 10 años de la editorial, con originales y reproducciones de gran formato. No se cobrará entrada a los asistentes al festival y será gratuita la participación en todas las actividades.

El cartel de esta edición es obra del dibujante y editor mallorquín Ata Lassalle. La imagen del póster presenta un esquema gráfico de página de historieta evidenciando que el cómic será el eje del festival. «En las viñetas podemos descubrir la vocación de dar visibilidad a lo subterráneo y menos convencional con un toque de humor y transgresión», señala su autor. De la lista de autores invitados destacan los nombres del Premio Nacional de Cómic por Primavera para Madrid, Magius (Diego Corbalán), y el de las bandas mallorquinas Sweet Poo Smell y Los Amazonas.

Juan (Ata) Lassalle Monserrat también es el responsable de Autsaider, una editorial que «es un reducto en el que no ha triunfado el capitalismo. La prioridad a la hora de seleccionar lo que vamos a publicar no es cuánto venderá una obra o si es tendencia, está de moda o cuántos seguidores tienen sus autores en las redes. Publicamos libros y cómics de los que nos enamoramos, de los que nos gustaría formar parte, de los que envidiamos a sus creadores, cómics que invitan a pensar de manera diferente o, como mínimo, a descubrir otros puntos de vista no convencionales... Tebeos que compraríamos sin dudar, y ante ese convencimiento, dar por hecho que habrá otras dos mil personas por lo menos que perciban ese tebeo con la misma intensidad que nosotros. Ninguno somos tan raros», subraya.

Otra de las señas de identidad de Autsaider es el interés por el libro como objeto y el diseño editorial como un elemento más para potenciar el mensaje de un libro, introducir elementos de producción que hagan la experiencia más intensa e irreproducible en otro soporte. «Un ejemplo muy claro es Primavera para Madrid (Magius), impreso íntegramente en papel dorado para subrayar la codicia, el lujo hortera y el despilfarro que se relata en una obra que gira alrededor de la corrupción reinante en las últimas décadas», como señala el editor.

En estos diez años, Autsaider ha alcanzado algunos hitos, como la consecución del Premio Nacional por el citado cómic, «más aún teniendo en cuenta que es una obra que cuestiona la legitimidad de las élites dirigentes», con unas ventas que rondan los 12.000 ejemplares, que «para una microeditorial como esta es una barbaridad. De paso, este premio ha servido como aval de credibilidad, en términos de calidad, seriedad o como le quieras llamar y ha contribuido a que librerías y lectores descubran esta y otras obras de Autsaider».

«Otro hit emocional ha sido, para alguna de nuestra publicaciones colectivas, como fue el caso de Marrón, conseguir que autores que llevaban años sin publicar, se animaran a hacerlo con Autsaider, por ser Autsaider,... y así Martí Riera o Álvarez Rabo, llevaban años sin publicar hasta que lo hicieron con nosotros... y siguen sin haber dibujado nada nuevo desde entonces...».

Y entre los hitos menos evidentes está cada libro que publican, por la convicción absoluta de que todos aportan «algo». Además de la importancia que tiene publicar la primera obra de un autor –que es lo más habitual entre nuestros autores nacionales... «No en vano, en estos 10 años hemos tenido 4 nominaciones a autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona», destaca Lassalle.

Juan (Ata) Lassalle Monserrat es dibujante y editor de ‘Autsaider Cómics’, un reducto donde no ha triunfado el capitalismo.