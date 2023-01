El Messies dels cantaires: Muchas voces

Una vez que El Mesías de Haendel pasó de la tradición de Semana Santa a la navideña, años después, ese oratorio se hizo participativo, incluyendo entre los coros que participan en su interpretación, otras voces que de forma particular quieren sumarse y participar del evento. Son los llamados “Messies participatius”, como en el caso que nos ocupa.

El título de la sesión (El Messies dels cantaires), que tuvo lugar en Palma el pasado 29 de diciembre y en Pollença el 30, se ajustó a lo que pudimos presenciar, que fue el hecho de dar mucho protagonismo a los coros, dejando en un segundo plano a los solistas, recortando incluso algunas de sus intervenciones (un detalle que debería haberse comunicado al espectador o a través de los anuncios previos o en el mismo programa de mano). De esta manera, aunque la soprano, el tenor y el barítono tuvieron sus momentos, la aportación de la contralto se limitó a una sola aria.

Por lo que a la interpretación se refiere, diremos que fue muy elegante, con una orquesta muy acoplada, liderada por Ramon Andreu, que siempre es un valor seguro en este tipo de propuestas. Muy bien el trompetista Samuel García compartiendo protagonismo con el barítono en el fragmento, siempre efectista, The trumpet shall sound. Un barítono/bajo, Xavier Mendoza, que formó terna con la soprano Irene Mas y el tenor Antonio Aragón, defendiendo los tres de forma notable sus intervenciones. Citaremos también a Eulàlia Salbanyà, contralto, que, sin aparecer en el programa, también cantó de forma muy profesional la maravillosa On thou that tellest Good tidings to Zion.

En el capítulo coral, el Orfeó Ramon Llull (que dirige Carles Ponsetí), Musicantes de Mallorca (que dirige Irina Capriles), Ars Antiqua (que dirige Eulàlia Salbanyà) y otras voces a título individual (muchas de ellas miembros de Studium), mostraron una muy buena afinación y una manera de cantar comedida, ya que, con Carlos Ponsetí al frente, no podía ser de otra manera, pues en su idea de cómo debe ser El Messies no hay lugar para las estridencias.

Noche notablemente musical, sin sorpresas, y que visto el reconocimiento global del numeroso público dejó a los asistentes con muy buen sabor de boca.