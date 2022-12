Trotsky Experience Band, el grupo liderado por Jaime Crespí ‘Trotsky’, presenta el próximo 14 de enero en el Teatre de Petra (19.00 horas, desde 7 euros) su segundo trabajo discográfico, Nine. Un álbum con el que se aleja del jazz y se adentra en los terrenos del blues rock, género donde se ha movido con soltura en la escena mallorquina de los últimos treinta años.

Producido por Jaime Crespí y Jordi Álvarez (Big Yuyu), Nine ha contado con la colaboración de los músicos habituales en la escena musical palmesana de este estilo. El disco incluye cortes como In the skies, Wall all night, Big boy now, Sonny boy blow o Albatros. Dos de los temas han sido compuestos por la banda de Trotsky, Purgandus populus y Captain ‘Blues’.

A lo largo de su carrera, Crespí ha colaborado y formado parte de numerosos grupos, entre ellos Daniel y la Quartet de Baño Band, Jaime Anglada, Molly Duncan o Perikas Jazz Reunion.