Con cantores de todas las edades. Los coros de Sant Josep Obrer ofrecieron ayer por la tarde su tradicional concierto de Navidad por primera vez en la Catedral. En este recital participaron más de 350 cantantes, con edades que iban desde los 5 años (último curso de Educación Infantil) a los coristas de más de 30 años. El concierto incluyó temas clásicos navideños, como el Cant de la Sibil·la o Tan tan ya vienen los reyes, pero también temas más modernos, como All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, Living on a prayer, de Bon Jovi, Jesucristo, de Roberto Carlos, y City of Stars, de la película La La Land.