La pérdida de la memoria colectiva, simbolizada con la inundación de los archivos de Sant Llorenç durante la torrentada que sufrió el levante mallorquín en octubre de 2018, y «la soberbia del ser humano, que se cree superior y más inteligente que la naturaleza», son los dos ejes sobre los que se sustenta Zona inundable, de Marta Barceló, coproducción del Teatre Principal de Palma y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) que se estrena en Mallorca, en el Principal, el próximo 28 de diciembre (20 horas, precio de 8 a 25 euros) y que posteriormente se representará en sa Màniga de Cala Millor (30 de diciembre) y el Teatre d’Artà (8 de enero).

La acción de este «documento histórico ficcionado», que llega a Mallorca tras su estreno en el TNC el pasado 6 de octubre, se sitúa en Sant Llis, un pueblo inventado. Su autora, Marta Barceló, ha recordado hoy durante una rueda de prensa celebrada en la platea del Principal que cuando sucedió la tragedia ella se encontraba en Sineu, donde reside: «Lo vi todo a través de la pantalla. En Sineu solo cayeron cuatro gotas, y parecía que lo del Llevant sucedía en otro país. Eso me hizo pensar mucho, sobre historias de supervivencia, de vida y de muerte, el plano político, la cobertura mediática, por qué se sigue edificando en los torrentes o si se podría haber evitado la tragedia», que se cobró once muertos, diversos heridos y numerosos daños materiales.

Una obra de ficción

Zona inundable no da respuestas pero sí plantea preguntas y «se posiciona con algunos valores», apunta Barceló, quien señala que decidió escribir desde «la libertad, sin estar atada a lo que ocurrió. Es una obra de ficción. Llegó un momento en que me pensaba mucho la realidad, necesitaba una distancia. De ahí lo de Sant Llis. Los protagonistas de la obra no existen y tampoco hice entrevistas en Sant Llorenç aunque sí leí muchas entrevistas y vi muchos audiovisuales».

Dirigido por Marta Gil Polo, el montaje cuenta con un reparto medio catalán y medio mallorquín: Isabelle Bres, Marc Garcia Coté, Marc Joy, Pepa López, Vanessa Segura y Àlvar Triay, quien confiesa que tras el estreno en Barcelona y la tertulia que tuvo lugar en el TNC con los espectadores, entre ellos algunas víctimas de la torrentada del Llevant, «nos hemos dado cuenta que la obra es un homenaje, casi una deuda» que había que saldar.

«Los personajes de este documento histórico ficcionado se encuentran en el desamparo de un mundo contemporáneo que no sabe qué hacer con su pasado, su cultura y su historia. Zona inundable es el título, es el aviso que nadie supo escuchar», según la directora, Marta Gil.

Durante la presentación, la vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Bel Busquets, ha destacado que «el Teatre Principal vuelve a mostrar su compromiso con las coproducciones con teatros de referencia como el Teatre Nacional de Catalunya, con los autores mallorquines como Marta Barceló y con la colaboración con teatros de la Part Forana como Sant Llorenç des Cardassar y Artà. La obra de teatro Zona inundable representa todos estos valores y, además, se encuentra inspirada en unos hechos tan impactantes como la torrentada del Llevant de Mallorca de 2018. Es un montaje muy contemporáneo. Quedaréis sorprendidos y muy tocados», ha afirmado.

El inicio de una relación

Vía streaming, la directora del TNC, Carme Portaceli, ha recordado la gran acogida que esta obra tuvo en Barcelona y destacó que se puedan escuchar todos los dialectos de la lengua catalana, ya que los seis intérpretes proceden de lugares como Valencia (Carme López), Mallorca (Marc Joy) y Menorca (Àlvar Triay), entre otros. En este sentido, Portaceli ha insistido en la necesidad de crear «un pequeño circuito entre los territorios de habla catalana» y ha celebrado que ahora se comience con Marta Barceló, «una escritora viva, mallorquina, con la que resulta muy fácil trabajar», y con una coproducción con Mallorca, «que permitirá conocer la sonoridad y la diversidad de nuestra lengua».

Marta Barceló ganó con el texto de Zona inundable, antes de su estreno en el TNC, el Premi Vila de Santanyí de Teatre, nueva modalidad que añadía este certamen en la edición de este año. Un año en el que Barceló también está girando con Tocar mare, espectáculo que, con dirección de Jordi Casasnovas y la interpretación de Lluïsa Castell y Georgina Latre, también se representará en el Principal de Palma en unos días, el próximo 7 de enero.