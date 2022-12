España ha ofrecido Cádiz como cosede del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, que está previsto para celebrarse del 27 al 30 de marzo de 2023 en Arequipa (Perú), debido a la inestabilidad política del país andino, según han informado a EP fuentes de la organización.

En cualquier caso, estas mismas fuentes han remarcado que se trata de "un plan 'b'" y que la idea sería la de iniciar en la ciudad gaditana el Congreso y posteriormente desarrollar la segunda parte en Perú, donde se ofrecerían las conclusiones de este encuentro. La decisión deberá tomarse en los próximos días y, de hecho, la Real Academia Española celebrará un pleno extraordinario este jueves 22 de diciembre para abordar el asunto.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, aseguró el pasado martes que el Congreso "sigue adelante" pese a la "situación delicada" del país andino. "Está convocado por el Gobierno de Perú y va adelante, no hay razón para pensar que no se pueda celebrar, salvo la inestabilidad política del país", explicó durante la presentación de la actualización 23.6 del Diccionario de la lengua española en su versión en línea.

Muñoz Machado añadió que "está hecho" el programa y la elección de centenares de participantes, si bien "la situación de Perú es delicada políticamente y hasta marzo no se sabe qué puede pasar". "Pero en principio no hay ninguna decisión", apuntó, recordando que la decisión depende conjuntamente de las Academias de la Lengua o del propio país. "Podría decidirse no celebrarse, por parte de Perú o las academias responsables de la organización. Pero no existe ese acuerdo, estamos reuniéndonos y hablando, pero no hay decisión de interrumpir el programa", concluyó.

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Diputación gaditana han sido los primeros en ofrecerse para acoger en 2023 la celebración del IX Congreso de la Lengua.

En un mensaje en las redes sociales de la APC, la asociación ha hecho este ofrecimiento ante "la inestabilidad política y económica que vive Perú" y que "están dificultando" la celebración de este Congreso de la Lengua. "Abrimos la puerta y nos ofrecemos a poner todo de nuestra parte para que se celebre en Cádiz en 2023", ha escrito la asociación periodística. En esa misma línea se ha referido el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, en sus redes sociales, exponiendo que la Institución Provincial "se ofrece a colaborar para que se haga en la ciudad de Cádiz".

La ciudad gaditana aspira a ser sede del X Congreso de la Lengua Española en 2025, con una candidatura que fue impulsada por la Asociación de la Prensa de Cádiz y respaldada por la Diputación, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y otras entidades institucionales como el Senado.

El Congreso Internacional de la Lengua Española será inaugurado por el Rey y prevé reunir en marzo de 2023 a más de 250 conferenciantes y ponentes internacionales: académicos, escritores, lingüistas, historiadores, pensadores, editores, creadores, profesores, periodistas y científicos, entre otros, participarán en las distintas sesiones del programa.