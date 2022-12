Producciones paralizadas, empresas endeudadas y cercanas a la ruina por la falta de diligencia del Institut d’Indústries Culturals (ICIB), trabajadores en situación precaria, imposibilidad de desarrollar estrategias de crecimiento y falta de credibilidad fuera de Balears son solo algunos de los males que padece el sector debido al «abandono» por parte del Govern. Así lo comunicaron ayer distintos representantes de la Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB), Associació d’Empreses Balears d’Arts Escèniques (Illescena), Associació d’Empresaris Productors Musicals de les Illes Balears, la delegación balear de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), la Associació de Professionals de l’Audiovisual d’Eivissa (APAI), Editors de les Illes Balears y la Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB), en el marco de una rueda de prensa celebada en la sede de CAEB.

Estas organizaciones manifiestan su profunda decepción con el Govern y en concreto con la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultural ante lo que consideran una «falta de interés y de voluntad política en el desarrollo del sector». En palabras del presidente de la APAIB, Kike Domínguez, el ICIB, creado en 2019 después de la reivindicación del sector, que venía necesario el impulso de una institución de este tipo, similar a las que ya existen en otras comunidades autónomas para el desarrollo de las industrias culturales, «era una iniciativa bien proyectada, muy interesante, pero siempre ha estado mal ejecutada», con escaso presupuesto y personal, «una especie de Rolls-Royce con un motor de ciclomotor».

«Hay productores que aun no han cobrado subvenciones de convocatorias de 2019», afirma Domínguez, a quien no le vale que se diga que solo hay tres trabajadores en el ICIB: «Esa es una excusa pobre e intolerable».

«Lo que hay es una alarmante falta de diálogo con el sector. No hemos dejado de ofrecer propuestas de cambio y nunca han sido ni escuchadas ni aceptadas», añade.

Falta de presupuesto y de personal en el ICIB

Según las citadas asociaciones, durante esta legislatura el Govern no ha conseguido que el ICIB tenga una funcionalidad y una estructura para atender las peticiones del sector, que carga contra la falta de presupuesto y de personal de esta institución, lo que se traduce en la publicación de convocatorias «infradotadas y en la parálisis de la gestión».

«El funcionamiento de las subvenciones es caótico», asegura Ana Olivia, de la APAI, para quien «probablemente la falta de presupuesto sea la raíz de todo esto».

Además, los representantes de las industrias culturales ponen de manifiesto la ausencia de diálogo real con el ICIB, que «no cuenta con las asociaciones para la toma de decisiones y que no convoca de manera regular y periódica las comisiones asesoras» en las cuales participan. «La pérdida de competitividad nos lleva a la ruina absoluta», lamenta Pau Bachero, de Illescena.

El sector también critica que durante la presente legislatura el Govern no haya aprobado la Llei d’Indústries Culturals, «una promesa incumplida que habría servido de paraguas» para su desarrollo, señala el editor Gracià Sánchez.

Toni Xou, de la ACIB, insiste en que existen «empresas endeudadas por falta de pagos que tienen que responder a créditos bancarios y avales por la falta de diligencia en los pagos del ICIB» y «producciones paralizadas, a la espera de la publicación y resolución de las convocatorias».

Trabajadores en el paro y empresas en la ruina

«Hay trabajadores en el paro o en situación muy precaria y empresas cerca de la ruina, una situación que afecta a actores, creadores, técnicos...», subrayan desde la ACIB, que denuncian tanto la imposibilidad de desarrollar estrategias de coproducción, «por la falta de confianza de los coproductores en las instituciones de Balears», como la de desarrollar estrategias de internacionalización.

«Detrás de estos endeudamientos hay nombres y rostros, familias e hijos», protesta Victòria Morell, de la Associación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. «Hay paro, ruina y un sector que se está destruyendo. Es una situación que llevamos arrastrando desde hace ya años», recuerda.

«El panorama es terrible, cruel», afirma Miquel Àngel Sancho, empresario musical, harto de que la música se siga contemplando como ocio y no como lo que es, «una industria». El ICIB «era ilusionante, la herramienta perfecta, pero se ha perdido una legislatura, un tiempo que será muy difícil recuperar».

«Hace falta que la cultura se pueda ver como un motor de la economía balear, algo que sí ocurre en otras comunidades autónomas», exigen desde el sector.

La respuesta del Govern, a través de un comunicado, horas después de la denuncia del sector

Horas después de que los distintos representantes de las industrias culturales cargaran contra el ICIB, el Govern defendía su actuación afirmando que «esta es la legislatura en que mayor servicio, atención, iniciativas y líneas de ayudas al sector cultural se han dado». A través de un comunicado, se asegura que se produce una «interlocución permanente desde el ICIB como marca el reglamento» y que «se ha dado respuesta» a la reivindicación de aumentar el presupuesto de esta institución. Se puede consultar toda la respuesta del Govern en la web de este diario.

Esta es la respuesta desde el Govern:

Aquesta és la legislatura en què major servei, atenció, iniciatives i línies d'ajudes per al sector cultural s’han donat.

Interlocució permanent des de l’ICIB

Tenim coneixement de la situació que pateix una part del sector cultural perquè mantenim contacte permanent amb els representants.S’han convocat les 3 reunions que marca el reglament de l’ICIB per ales comissions assessores de cada una deles àrees (audiovisual, arts escèniques, artsvisuals, música i llibre) per recollir les propostes de millora. Les dates de les reunions d’enguany 2022: març, abril i desembre (la setmana passada).A més, el conseller Company, com a president de l’ICIB, es reuneix de forma periòdica amb les associacions.

Augment pressupostari

Una de les reivindicacions fonamentals que ens han fet arribar és la de dotar amb més recursos l’ICIB. S’ha donat resposta. El pressupost de l’ICIB s’ha més que duplicat en 4 anys. De 1,1 M€ el 20219 a més de 3 M€ el 2023.

Augmentde les línies d’ajudes

Entre les seves tasques, l’ICIB gestiona actualment ajudes de:

1. Producció audiovisual: 600.000 € que va pujar a 800.000 € en 2022 iarribarà a 1.000.000 € en 2023, gairebé el doble en només 2 anys.

2. Projectes culturals: creada durant la pandèmia amb 256.000 € i que arribarà a 400.000 € en 2023.

3. Equipaments culturals:300.000 €

4. Promoció exterior d’audiovisual:150.000 €

5. Suport a inversió en sales d’exhibició cinematogràfica. 370.000 € NextGen

6. Millores en infraestructures escèniquesi musicals: 720.000 NextGen. Amés, nova convocatòria que sortiràa principis 2023 per més de 500.000 €.

Pagaments amb retard

Sabem que una de les queixes del sectorté a veure amb un retard en el pagament de determinades ajudes.En concret, de la línia d’ajudes a la producció i coproducció audiovisual.És una línia triennal (2019-2021). Vam ampliar terminis per la suspensió temporal administrativa durant part de la pandèmia.A alguns projectes sol·licitants se’ls hi ha donat un any més d’execució del seu projecte per aquest motiu. Per això hi ha actuacions beneficiàries encara no finalitzades per part dels sol·licitantsi que per tant encara no han rebut el pagament. Prevists aquests pagaments per 2023.Per a les produccions que sí han finalitzat i han sol·licitatajuts, s’han començat a processar pagaments i preveiem finalitzar el 100% durant el primer semestre de 2023.Aaltres dues línies, ajudes aProjectes culturalsi Promoció exterior (2021),hem fet el pagament als sol·licitantsque no han necessitat fercap subsanació de documentació, però en aquells casos

en què se’ls hi ha fet requeriments, estem actualment revisant la documentació aportada.La resolució delsexpedients i el pagament en el seu cas està previst per a les properes setmanes.

Calendari fixe de convocatòries

La voluntat de l’ICIB éspublicar les convocatòries del 2023 dins el primer trimestre de l’any. Per fer-ho possible, s’han modificat aspectes imprescindiblesper a quèles bases es puguinpublicar correctament, en temps i forma. L’objectiu final, amb lanova organització interna de què s’ha dotat l’ICIB que totes les línies es publiquin dins el mes de gener a partir de 2024.

Personal ICIB

És veritat que s’ha trigat més dels que ens agradaria a reforçar l’ICIB.Ara ja s’ha aconseguit la creació de 6 places: 1 jurista, 1 economista, 2 tècnics superiors i 2 administratius.Actualment estem fent el procés de selecció de personal per trobar els perfils idonis per tal que a principis de 2023 l’ICIB tinguija 6 persones més operatives.

Llei d’Indústries Culturals

L’ICIB va començar a fer-hi feina l’any 2020 però,en aquellmoment, amb la situació d’extrema vulnerabilitat que va patir el sector a causa de la pandèmia, es van prioritzar altres tasquesde suport directe. Per això, tot i que considerem que és important desenvolupar aquesta llei, no ha sigutviable fer-ho enaquest període. Tenint en compte l'any en quèes va crear l'ICIB i el que implica posar en marxa un ens d'aquestes característiques, és coherent pensar que la redacció d'aquesta llei es poguésiniciar durant aquesta legislaturaperò no finalitzar.

Estudis sobre el sector per a dissenyar polítiques estratègiques

La Llei de pressupost 2023 de la Comunitat Autònoma preveu una partida de 150.000€ per a la posada en marxa de l'Observatori Cultural. Un dels seus objectius serà el de fer estudis periòdics sobre les indústries culturals que serveixin de base per al dissenyde polítiques estratègiques de desenvolupament.