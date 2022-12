Orquestra Simfònica de Balears: Valiente estreno

Empezar con una versión de Greensleeves firmada por Ralph Vaughan Williams ya predispone al oyente, pues se trata de una canción sumamente popular, adaptada por uno de los grandes. Así que buen inicio de programa el que nos ofreció el pasado jueves la Simfònica a las órdenes de su titular, Pablo Mielgo.

Pero lo que vino después no desmereció en absoluto ese delicioso prólogo, ya que tuvimos ocasión de escuchar una nueva obra, nada menos que un estreno de un Concierto para guitarra y orquesta, que ha creado Joan Valent. Valiente Valent, pues componer para las seis cuerdas y orquesta siempre tiene un riesgo: el de hacer que el instrumento solista quede tapado por el conjunto instrumental, cosa que no ocurrió en ningún momento de la obra. Valent supo combinar las intervenciones del guitarrista (algunas a modo de largas y bellas cadencias) de tal manera que la orquesta, más que acompañarle, dialogaba con él, con lo que ese eclipse de sonido no se produjo. Así que, al mismo nivel, la formación y la guitarra establecen diálogos sonoros muy inspirados, con un inicio potente, Danzón lo llama el compositor para referenciar un ritmo de origen cubano y que, según palabras del amigo Mendiola en el programa de mano: «nos traslada a la Habana, aunque también al mejicano puerto de Veracruz». Sabia y concisa apreciación.

El Adagio es enormemente sugerente y sirve para conducir al tercer movimiento, Toccare, lleno de ritmo, enmarcado con un toque sonoro que simula la Serra, la Tramuntana, en definitiva, que es el elemento que da nombre a la obra: Concert de Tramuntana.

Buen estreno que bien merece un recorrido por diferentes escenarios, pues es obra moderna, pero con ese toque que la convierte en apta para todos los públicos.

En la segunda parte, Mielgo y sus músicos ofrecieron una suite tomada de la ópera que Rimski-Korsakov dedicó a la Navidad. Música elegante, «compendio de ritmos y sonoridades», según Mendiola, aunque añado que sin un interés especial en ninguno de sus números. La interpretación fue notable y muy aplaudida, lo que hizo que, fuera de programa, nuestra formación musical de referencia ofreciera un popurrí de temas navideños sumamente populares.