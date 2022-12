D’aquí a vuit dies de Nadal

Les festes nadalenques són molt musicals. No hi ha agrupació o entitat musical que no programi el seu concert de Nadal, a vegades amb Sibil·la inclosa.

Els Matins de l’orgue ens proposen per avui a Alaró (11.30h) un recital amb Miquel Bennàssar interpretant obres de Bach, Krebs, Franck i Martorell. Un altre cicle, el dels Encontres de compositors, prepara per avui i demà a Búger, uns Encontres Electroacústics amb obres d’Antoni Caimari, Vincent Laubeuf, Mercè Capdevila, Eduardo Polonio, José Manuel Berenguer, Medín Peirón i Sophie Delafontaine. Al monestir de La Real de Palma, avui, a les 19h, un concert amb DaBraccio Quartet interpretant obres de Dvorák, Granados i Webern. A la mateixa hora i a l’Auditori d’Alcúdia, el musical Los fantasmas de mi casa, amb música original de Ruben Gallardo, Carlos Díaz i Patrick Asensi. A l’església de Son Carrió (20h), avui concert de la Banda de Música de Sant Llorenç acompanyada del tenor Roger Berenguer, un concert que es repetirà demà diumenge a l’Espai 36 de Sant Llorenç (20h). Demà, diumenge, i a l’Auditòrium de Palma (12h), concert de les corals adscrites a la UIB. Corals infantils, juvenils, orfeons de pares, mares i mestres així com la Coral UIB, celebraran Nadal cantant. A La Societat de Calvià, i a partir de les 18.30h, la Banda de música estarà acompanyada de diferents cantants, per oferir un repertori de música de cinema. En el Teatre Principal d’Inca (19h), també demà, Cap·pela presenta el seu nou disc Encén els llums. Dilluns també tenim dues activitats musicals per recomanar. La primera a Can Alcover, de Palma (19h), lloc en el qual es farà una audició comentada sobre l’Oratori de Nadal de Bach. La segona, a l’església de Sant Jaume de Palma (20.45h), amb el grup Studium interpretant polifonies diverses, el Cant de la Sibil·la i A Ceremony of Carols de Britten.