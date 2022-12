El Orfeó Balear ofrece su gran concierto de Navidad en Palma

El Orfeó Balear ofrecerá este sábado, en la iglesia de Santa Creu de Palma, su gran concierto de Navidad acompañados por el organista Bartomeu Manresa. Unos 90 cantores ofrecerán un repertorio que incluirá El cant de la Sibil·la y un arreglo de Mirau, bons pastors con el Cant de l’Àngel.

La coral realizó este pasado jueves por la tarde un ensayo general de este concierto, que supone su gran cita musical de estas fechas, según explicó su director, Daniel Mulet.

La Sibil·la será la pieza con la que se abrirá este concierto, a las 20.30 horas, y tendrá como solista a la joven soprano Paula Riera. En la primera parte del concierto, Bartomeu Manresa tocará el órgano de Santa Creu para ofrecer piezas musicales típicas de estas fechas, indicó ayer Mulet.

Carol of the bells, Christmas Lullaby, Canticorum lubilo, El Rossinyol y El cant dels ocells son solo algunas de las composiciones que el Orfeó Balear interpretará. El concierto finalizará con el Hallelujah de Haendel, una pieza compleja para un coro y que Mulet ha reservado para el final.

El director del Orfeó Balear destaca que este será un concierto «muy solemne», en el que tanto la parte musical como el vestuario se han cuidado, acompañados por el órgano de Santa Creu, que «es como una banda, tiene muchos registros».