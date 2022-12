Elías Torres: «Lo más importante no es hallar las virtudes, sino los defectos para poder corregirlos»

La arquitectura de Elías Torres nace en el dibujo, el croquis que «sirve para representar, entender, explicar. Son pensamientos que se convierten en dibujos, que no quiere decir que sean los finales», según dijo ayer en Palma. Contó que cuando él estudiaba, «si no sabías dibujar, no te acercabas a una escuela de arquitectura». Pese a que es consciente de que ya no tiene tanta importancia, porque el ordenador domina la profesión, destacó que el dibujo permite pensar mejor, «atrapar pensamientos imprecisos», tal como se puede leer en el texto de la exposición que se inaugura hoy en el Colegio de Arquitectos de les Illes Balears (COAIB), Dibujos para renovar.

«El ordenador es una herramienta, no es un medio de pensamiento, y tiene un gran problema, que todo lo ves limpio y preciso. No puedes detectar los errores [...] Y lo más importante no es encontrar las virtudes, sino los defectos, de lo que haces tú y lo que hacen los otros, para poder corregirlos», argumentó. Por eso cree que el arquitecto debe «saber expresarse con lápiz, pluma, rotring, acuarelas, tizas, difuminando y lo que tengas a mano». De ello hablará durante la conferencia sobre la muestra que reúne dibujos reproducidos en el libro José Antonio Martínez Lapeña / Elías Torres (editorial Lampreave), entre los que están los croquis de Dalt Murada. Es parte de la reforma iniciada hace cuatro décadas en Palma por el estudio del catalán y el ibicenco, que en 2016 obtuvieron el Premio Nacional de Arquitectura. Dicho proyecto abarca desde Ses Voltes hasta el Baluard del Príncep, que está en la recta final de las obras tras un retraso debido a diversos factores. Elías Torres recordó que en 1983 ya tenían dibujado todo, pero aún faltan fases de ejecución porque hubo periodos, «según quién ha gobernado», en los que la rehabilitación quedó guardada «en un cajón». Además del tramo que da acceso por las escaleras a la plaza del Mirador de la Seu, no se ha reparado el singular toldo de rombos de Ses Voltes ideado por ellos. «Desde hace seis años hay un deseo [por parte de Cort] de que lo hiciésemos nosotros y, a pesar de eso, no encuentran la justificación para que seamos los autores de la restitución», como lamentó el arquitecto. La restitución del toldo de ses Voltes no está planificada «a corto plazo» Criticó con contundencia la burocracia administrativa en la que se ve envuelta su profesión y dijo que «si no amas tu trabajo de arquitecto, que significa amar la arquitectura, difícilmente uno aguanta lo que hay que aguantar hoy en día». Indicó que ellos son los responsables de todo lo que ocurra en una obra los diez años posteriores a su ejecución, por lo que pidió a las administraciones «quitar papeles y menos miedo», según sus palabras. Porque en la actualidad «es una pesadilla» el tiempo que transcurre sumando «el proceso de un encargo o un concurso, una media de cinco o seis años, y lo que tardan los ayuntamientos en otorgarte una licencia», añadió Torres. En el texto de presentación de la exposición afirma que a veces, en los «dibujos tempranos del proceso de una arquitectura ya construida», se halla «la semilla de la solución más adecuada». No ha sido el caso en la reforma del paseo Marítimo, cuyas obras acaban de comenzar, porque no ha cambiado mucho su dibujo inicial. «Es muy concreto, poner dos carriles por cada lado, más árboles, más jardines y las aceras más anchas. Es lo más sencillo de todo y está bien que sea así», pero reconoció que después pueden empezar a aparecer obstáculos. Sin duda se trata de «la obra más importante de la ciudad desde el punto de vista paisajístico», tal como aseguró uno de los artífices, junto a Martínez Lapeña, de la transformación de buena parte de la primera línea de Ciutat. 10