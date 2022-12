Las administraciones de lotería de Palma recuperan clientes. Tras dos años marcados por las restricciones derivadas de la Covid, los loteros consultados por este diario afirman que han vuelto a las ventas prepandémicas y que afrontan los sorteos extraordinarios de Navidad y El Niño con muy buenas perspectivas.

«Ha sido una temporada magnífica. Ya en el mes de julio se vendió mucho, igual que en agosto, sobre todo a gente venida de la Península. Navidad y El Niño son los sorteos estrella, los que tienen más popularidad. Hemos recuperado cifras prepandemia. Sin restricciones ha habido mayor movilidad y se ha notado que las ventas han aumentado. Y aun faltan los últimos días, cuando son muchos lo que espabilan y se animan a jugar», comenta Pepe Alemany, responsable de la administración número 9, donde la última vez que cayó un premio importante fue en 2014, un segundo premio de Navidad, el del número 92845.

«Hemos recuperado el optimismo y la ilusión, gracias a las ventas. 2022 ha sido un buen año, ya veremos 2023. El año pasado fue muy malo aunque peor fue el 2020», coincide Maria Antònia Puig, empleada en la administración número 1, la de la Rambla.

El mejor año en mucho tiempo

«Este es el mejor año de los últimos tiempos, mejor incluso que 2019», asegura la lotera Belén Aguiló, de la administración número 6, la que está situada junto a El Corte Inglés de Avingudes. «Nosotros somos lo que más vendemos lotería y eso nos da mucha alegría y muchísimas ganas de repartir premios», añade. Aguiló, que hace cuatro años vio cómo causaban una lluvia de millones en el sorteo de Navidad gracias a un tercer premio, apunta que su administración trabaja mucho con empresas mallorquinas. «Es lo que más me gusta, tener la esperanza de repartir a muchísima gente». Y eso a pesar de que los mallorquines nos situamos a la cola a la hora de jugar por estas fechas a la lotería. «Los mallorquines nunca hemos sido muy jugadores, quizá por nuestro carácter. El mallorquín juega porque no le queda más remedio. No sea que le toque a los demás, piensa».

Los décimos más codiciados

La muerte de Isabel II, el inicio de la guerra de Ucrania y la final de Eurovisión son algunos de los episodios de 2022 que han salpicado a algunos jugadores a la hora de buscar décimos. «El 08922, la fecha en la que murió la reina de Inglaterra, es un número que se agotó enseguida», afirma Maria Antònia Puig, quien también indica que cualquier décimo que tenga un 0 o varios «no lo quiere nadie, es como si tuvieran la marca del demonio». Las terminaciones en 69, 13 y 15, como manda la tradición, son las más buscadas. «Este año también se pide mucho el acabado en 22», añade.

Otro número muy codiciado ha sido el 02854, un décimo con toda una historia detrás: 13 vecinos del pequeño pueblo de A Vila, en Orense, descubrieron hace unas semanas en sus buzones boletos de Lotería de Navidad con sus nombres. Nadie sabe quién los dejó, pero si se ha averiguado que el benefactor se gastó 260 euros en los regalos y que se adquirieron en una administración de Teruel. «Esa es la magia de la lotería, el compartir. A nosotros nos han llamado muchísimas personas pidiéndonos ese número, pero ya no lo tenemos», aclara Alemany. «La suerte es de quien la tiene, no de quien la busca», recuerda Aguiló.