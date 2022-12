El grupo teatral Sa Boira ofrecerá el espectáculo Calderón ¿enamorado? en el Teatre Principal este jueves a las 20 horas. La obra confirma la responsabilidad social de la sala pública de incluir en su cartel piezas que aporten diversidad e integración. La compañía de teatro Sa Boira nace en 1987 en Palma y está compuesta mayoritariamente por intérpretes que tienen una discapacidad visual y están afiliados al grupo ONCE.

El director de la función, Bernat Pujol ha afirmado sentirse "muy satisfecho" con el resultado ya que hacer una obra con estas características ha resultado ser todo un reto. "Hay que tener en cuenta que el texto se aprende memoria, solo con el oído. Es una manera de reivindicar el teatro más clásico, cuando los actores no sabían leer y tenían que aprenderse la obra de memoria", ha explicado Pujol.

La narrativa de la función gira en torno a distintos textos de obras de Calderón de la Barca que revelan los entresijos de la vida amorosa del frívolo escritor madrileño del siglo de oro. Todo ello respetando siempre la estructura de las comedias de enredo que escribió el autor.

El actor que interpreta a Calderón, Santi Muñoz afronta su primer papel como protagonista desde que está en la compañía. "Para mí ha sido un desafío, no sabía si sería capaz pero poco a poco me he ido sintiendo más cómodo y al final puedo decir que lo he disfrutado mucho", ha contado

La actriz María Llobera ha explicado que, además de la dificultad de memorizar el texto, recitarlo tampoco resulta nada sencillo, puesto que es una obra escrito en verso y en castellano antiguo.

La función ya ha sido representada en otros puntos de España y mención especial merece que Calderón ¿enamorado? tuvo un espacio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Dicho festival está considerado actualmente como el más importante dentro de su especialidad, las obras de teatro de los siglos XVI y XVII.