Art Vocal Ensemble: Gospel Roads

Lo ha dicho, hace unos días Francesc Vicens en este mismo periódico y lo remarcará Antoni Pizà mañana en el suplemento Bellver: El cant de la Sibil·la está vivo y, por tanto, sujeto a revisiones estilísticas. Por ello no debe sorprendernos que grupos del pop, del jazz o del heavy metal incluso, hagan suyo ese canto propio de la Nit de Nadal mallorquina. Pues bien, el pasado sábado en Sant Felip Neri de Palma, pudimos escucharlo en formato gospel en la voz de Karon Green, una cantante sudafricana, afincada en Catalunya, impulsora del Soul Cor y del grupo Gospelians de Girona. Una trayectoria que la ha llevado a ser una especialista en Gospel, cosa que demostró en el concierto que comentamos. Green estuvo acompañada al piano por Joan Pau Chaves, que ha sido director musical de las diferentes temporadas del programa Oh Happy Day de TV3, cosa que da a entender su implicación y su buen hacer en este tipo de música. La Sibil·la de Green/Chaves fue fiel a la original, siempre, pero, moviéndose entre unos cánones típicos del Gospel y del Jazz, con interludios cortos pero muy bien construidos y una voz, que, sin ser potente, sonó afinada en todo momento.

A esos dos músicos, en la tercera parte se unieron las voces del Art Vocal Ensemble, que dirige Llorenç Gelabert, así como los otros dos componentes del Joan Pau Chaves Trio (Jaume Ginard a la batería y Steve Bergendy al bajo). Todos ellos se sumergieron en un repertorio de raíces americanas para al final implicar incluso al público asistente, que llenaba la iglesia.

Pero eso no fue todo, en la primera parte, la coral, en solitario, ofreció un repertorio de raíces litúrgicas formado por las canciones Roads, A love of God, Hallelujah too y In the name of Lord, para ir abriendo boca, nunca mejor dicho. La misma formación cantó, antes de la apoteosis final, la Little jazz Mass de Bob Chillcott, una pieza que, por su interés, debería prodigarse más en vivo.

Para el Art Vocal Ensemble ha sido esta una manera de explorar nuevos caminos (Roads, si utilizamos el título del tema que abrió y cerró el programa). Y lo ha hecho de forma más que notable, aunque, eso sí, con demasiado rigor y academicismo, pues esa música lo que pide es cierta espontaneidad y duende.