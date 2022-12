Anthony Blake: "Marruecos ganará el Mundial, ¿te lo imaginas?"

Anthony Blake es uno de los magos más reconocidos y este viernes está en Palma con ‘Sí, tiene sentido’, un show centrado en la telepatía, la concentración, la mente abierta, en el que el público podrá interactuar.

¿Sabía que le iba a llamar?

Evidentemente, ayer por la tarde así me lo dijo.

Adivine que tengo entre las manos.

Probablemente un bolígrafo, siendo usted escritor todavía manual.

Desde hace años el periodismo está en constante transformación. ¿Tiene futuro mi profesión o desaparecerá?

No creo que desaparezca. Siempre que haya una persona con algo que contar, ahí habrá un periodista.

¿Qué define al mentalismo respecto a otras áreas del mundo de la magia?

Pues que escarbamos un poco más en la cabeza de las personas y en momentos determinados llegas a tener unas sorpresas brutales con determinados tipos de personajes.

¿Concibe la magia sin técnica?

La magia sin técnica no es absolutamente nada, un mero entretenimiento, un recreamiento visual. La técnica es la que hace mover todos los hilos.

¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de sus números?

Desde el momento en que empiezo a elaborarlo en la cabeza hasta que el número sale al público pueden pasar unas cien horas.

¿Del público siempre se aprende?

Siempre. Cada vez que sales al escenario es el público el que te va diciendo cómo les debes de tratar y de qué manera tienes que hacerlo. Después de un show lo primero que hago es meterme en el camerino unos quince minutos para hacer una calificación de cada una de las cosas que hice en la función.

Confiese qué lleva en los bolsillos cuando actúa.

Sigo saliendo con una chuleta en el bolsillo para asegurar que todos los números van en su orden, a pesar de que no la consulto nunca.

¿Dónde encuentra la formación Anthony Blake?

El permanente reciclaje es inevitable porque hay cantidad de cosas que en su momento tuvieron su impacto pero ahora mismo están un poco trasnochadas. No hay mejor forma de conseguir que algo salga bien que hacer lo que decía Picasso: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”. Mis números salen de una buena biblioteca. Yo soy lo que son mis libros.

¿Cuándo escribirá su libro?

Quiero que mi experiencia sirva para algo a los que vienen detrás. Aun no he empezado a escribirlo pero ya tengo el índice. Tengo que poner en orden todo mi material pero necesito el tiempo suficiente para poder programarme y lograr un libro atractivo, divertido y sobre todo instructivo.

¿Usted puede manejar la mente de los otros?

Digamos que sí, que de alguna manera manejo sus reacciones para que sean lo más próximas a lo que yo quiero.

Sé que detesta hablar de política. ¿En política hay truco o todo es mentira?

En la política hay truco, trampa, fraude, engaño… ¡Qué pena, qué tiempo tan perdido, vaya momentazo!

Con el precio de la luz, ¿ha pensado en actuar a oscuras?

Actuar a oscuras sería un acto de fe. Necesitamos muy poco para hacer actos de fe de ningún tipo.

En tiempos de miedo, desesperación y guerra, ¿qué haría desaparecer?

Lo único que no haría desaparecer sería una sonrisa.

¿Qué fue lo primero que pasó por su mente cuando nos cayó encima la pandemia?

Desconcierto, descoloque. Nos pilló tan de sorpresa a todos, sin excepción, que nos quedamos paralizados. Lo único que pude hacer para evitar la parálisis fue leer.

¿Cuándo fue la última vez que se sintió desconcertado y descolocado sobre un escenario?

Hace muchos, muchos años, actuando en el pueblo de Busdongo, en León. Hubo un espectador que sospechó lo que yo hacía, se arriesgó y comprobó que tenía razón. Me miró, sonrió y en aquel momento me di cuenta de que ante este tipo de historias o tengo una solución o estoy muerto. Desde aquel día nunca salgo al escenario sin una solución para todas y cada una de las cosas que van a ocurrir en el espectáculo.

¿El miedo lo ha conocido?

Vértigo sí, miedo no. Recuerdo que hace muchos años, trabajando para un programa de Telecinco, tenía que hacer un número de escapismo, y llevaba una especie de cinta de seguridad que poco a poco se me fue clavando en el cuello y cuando me quise dar cuenta oía la voz pero lejos, lejos, lejos. Me llegué a quedar inmóvil pero el director se dio cuenta a tiempo. Perdí el conocimiento y la cara se me puso azulada. Vino ambulancia y vino de todo.

¿El público más difícil es el familiar?

Es el único que me pilla los trucos. Es uno de los grandes retos que tengo en estos momentos: conseguir engañarles.

¿Quiénes fueron sus maestros?

El primer mago que me cambió la vida fue Juan Tamariz, por su nueva manera de ver y entender las cosas. El segundo gran mago en mi vida, que me orientó en el camino del mentalismo, fue Juan Antón, ya fallecido. De la mano de ellos dos pude avanzar no solo en mi vida profesional, también en la personal.

Juan Tamariz ha dicho en alguna ocasión que usted es el mejor mentalista del mundo.

Gracias maestro. Puede ser que lo sea, no lo sé, pero no se vive de eso. Cada vez que sales al escenario es una reválida. El público espera con la boca abierta que le sorprendas con algo nuevo. De la fama no se vive.

¿Tiene fe en la inteligencia artificial?

Tengo mis reservas. Espero no llegar a verlo pero estoy convencido que a base de avances e investigación, y también negocio, la inteligencia artificial podrá acabar sustituyendo a un hombre.

¿La telepatía existe?

No, para que te voy a engañar. Sí existen mecanismos que nos hacen llegar a pensar y creer que hemos tenido fenómenos telepáticos.

¿Cuáles son sus superpoderes?

A lo mejor es la capacidad de embaucar, quizá un personaje que tiene una cierta personalidad atractiva… No lo sé pero de cualquier modo Blake va a seguir siempre estudiando e investigando para encontrar la mejor forma de sorprender en cada momento con algo nuevo.

¿El público que acuda al Auditorium debe estar dispuesto a subirse al escenario?

No, lo hará solamente si quiere. El que no quiera basta que me diga: no insista. Si suben a regañadientes se ponen de nones y de nones mi espectáculo está en riesgo.

¿Qué les diría a quienes piensan que entre su público hay gente comprada?

Pues que miren bien porque en estos momentos no estamos ni para gastar en luz. El espectáculo Sí, tiene sentido muere en Palma porque no lo puedo mantener, es demasiado costoso.

Se cumplen 20 años de uno de sus números más recordados, el de la Lotería de Navidad de 2002. ¿Había o no había un enano escondido en la urna que cambió el número tras el sorteo?

(risas). No había ningún enano pero fue un número perfecto. Hablamos de algo que ocurrió hace 20 años. Date cuenta de la campaña de publicidad tan maravillosa que hay detrás de todo esto. Nunca me imaginé que esto tendría un recorrido tan largo. Lo único que puedo decir es que durante todo este tiempo Antena 3 no ha tenido ni la decencia ni el guiño de haberme llamado. No hubo enano y si hablan de él es porque todos queremos saber cuál es el método para hacer algo que era totalmente imposible. Cómo es posible que alguien sepa el Gordo de la Lotería y diga que no lo compra. “Lo tuyo tiene truco”, me dijo uno. “Y a esa conclusión has llegado tu solo o te ayudó alguien”, le dije yo.

Deme algún consejo para la lotería de este año.

Compártela con los amigos, aunque solo sea por la cervecita.

¿Es usted muy futbolero?

Lo soy por mis hijos pero no me importa nada este Mundial, no lo he visto, creo que es el Mundial del cinismo y el de demostrarnos a todos que poderoso caballero es don dinero. No he visto ni un solo partido.

Aun así seguro que sabe quién ganará el Mundial.

Marruecos. ¿Te lo imaginas? En realidad no sé por dónde irán los tiros pero si Marruecos gana esto será la hecatombe. Ya no me sorprende nada. Si a finales de 2011 te dicen que Madrid se atascará por la nieve, unos frikis entrarán en el Capitolio y vendrá una pandemia que nos matará a todos... Pues súmale una guerra y una crisis económica.

¿Messi tiene algo de mago?

Mucho. Sus piernas son excepcionales pero bajo presión funcionan diferente.