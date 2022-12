Manel García Gargallo: «La música clásica del siglo XX no está solamente en los escenarios y en las salas de concierto»

El título del último libro de Manuel García Gargallo es sumamente sugerente: El mundo sonoro del siglo XX y el subtítulo lo es todavía más: 101 obras clásica para un siglo.

Y es que el autor pretende acercarnos a un período de nuestra historia reciente de una manera original, a través de la música, relacionando cada año, desde 1900 al 2000, con una partitura.

«Este es el libro con el que más tiempo he trabajado, pues puedo decir que desde niño, cuando en casa escuchaba los discos que ponía mi padre, ya tenía intención de escribirlo, no de la manera en la que lo he hecho, pero sí que pensaba que bien podía ayudar a otros a entrar en el mundo de la música clásica», afirma.

El mundo sonoro del siglo XX es como un viaje a través de las obras musicales más emblemáticas y populares del pasado siglo, hecho con rigor pero sin descuidar la divulgación, «dejando aparte todas aquellas consideraciones estrictamente técnicas», añade.

La idea de seleccionar una obra para cada año le ha llevado al autor a tener que escoger, pues «me he encontrado con años, la mayoría, en los que bien cabía más de una obra, así que he tenido que ir descartando. Pocos, por no decir ninguno, han sido los capítulos en los que ha sido difícil encontrar alguna pieza musical, así que en el libro no aparecen solamente citadas 101 partituras sino muchas más, pues al final de muchos de los capítulos recomiendo otras obras que también podrían haber sido protagonistas del año en cuestión. De todas maneras, la selección es personal y por tanto subjetiva».

Preguntado sobre cuál es el objetivo de esta publicación, García Gargallo contesta que: «Primordialmente divulgar y entretener, pero también mostrar que la música clásica es un concepto tan indefinido como cambiante, en el que cada pieza tiene siempre un relato detrás de sí, sujeta a las circunstancias de cada compositor y cada oyente».

Si es cierto que hablamos de música clásica, no todas las obras que se citan son estrictamente piezas de concierto, pues el autor ha ampliado su estudio a partituras provenientes del cine, la televisión e incluso la publicidad. «Seguramente algunos lectores se percatarán que esa música que han escuchado en múltiples ocasiones como banda sonora de un anuncio, en realidad es una obra clásica ya existente o que aquella sintonía de un programa de radio o televisión no fue escrita expresamente, sino que está tomada de una obra clásica más extensa», aclara el especialista. Y añade: «La música clásica del siglo XX no está solamente en los escenarios y en las salas de concierto, está en todos los medios de comunicación, en las salas de espera y en los grandes almacenes.