“Baudelaire es sanador por el ejemplo que da de verdadera convicción de que se pueden cambiar las cosas y su honestidad: no se rindió nunca y su compromiso con su obra fue tal que logró cambiar la historia de la literatura universal”, defiende Roser Amills (Algaida, 1974). La escritora, que ha encontrado en el teatro un bálsamo tras enfrentarse a una “situación de desesperanza absoluta” provocada por el desahucio de la casa en la que nació y el desamparo de las instituciones, es coautora de la pieza teatral Fleurs du mal junto a Vicenç Oliver, director de la escuela Inperiencia Teatro, que se estrena el próximo domingo día 18, a las 20 horas, en el Teatre de Vilafranca de Bonany.

El origen de este proyecto se encuentra en el pasado mes de mayo, cuando Amills fue desahuciada de casa de sus abuelos, fallecidos, por su tío materno, quien “considera que no debería haberme separado del padre de mi hijo (soy víctima de violencia de género) y se desentiende de la dramática situación. El ayuntamiento de Algaida también se desentiende, el Consell solo me ofrece ir a un albergue separándome de mi hijo, no hay manera de conseguir un contrato de alquiler porque soy monoparental con un menor y todos los propietarios exigen dos nóminas y los precios son abusivos al ser temporada alta. La especulación con los alquileres pone a monoparentales como yo en situaciones terribles”, denuncia.

Un reencuentro estimulante

En ese momento reapareció en su vida el dramaturgo, formador de actores y director de teatro Vicenç Oliver. “Éramos amigos de niños y me recuerda que como él soy fuerte, resiliente, y me anima a volver a escribir. El mismo día que hablamos, un propietario me llama, y acepta alquilarme el piso donde vivo ahora en Palma, y considero estos cambios un renacimiento después de muchos meses de mucha angustia”.

En opinión de Amills, a 200 años de su nacimiento “Baudelaire nos representa y sigue siendo modernísimo. Es un ejemplo de la fuerza inmensa de seguir teniendo voz a pesar de las calamidades y de la precariedad en que vivimos quienes nos dedicamos a la cultura y la necesidad de despertar conciencias contra la hipocresía de esta época frente a los vulnerables y la sordidez de la precariedad laboral y cultural, contra el utilitarismo mezquino del artista, y la gentrificación y especulación inmobiliaria que padece Mallorca”.

El elenco

Humberto Blaya, Chema Lozano, Toni Ramírez, Miguel A. Cordero, Stephane Weisbrodt, Biel Gomila, Joan Siquier, Daniel Medrano, Gaby Martínez, Jorge Solano, Maribel Racedo, Ángeles Pradas, Eva Valls, Laetitia Derrier, Charo la Reina, Paula Lizana y Pablo Di Franco integran el elenco de Fleurs du mal, obra en la que Amills se desnuda, literalmente, en cuerpo y alma sobre el escenario: “Es una forma de expresar la fuerza desde la máxima vulnerabilidad, como mujer y como escritora”.

Pensada para todos los públicos y concebida como una pieza alejada de lo convencional, marcada por la irregularidad, lo inesperado y la sorpresa, Fleurs du mal está ligada a la idea de que la verdadera cultura no crece en los despachos ni especulando con las subvenciones, sino con la voz de la gente de la calle, los vulnerables y oprimidos, y es a ellos a quienes Baudelaire dio voz sin miedo a las consecuencias y al qué dirán”

“Cuando abrazamos las sombras, y la autenticidad, como dice Vicenç Oliver, nos volvemos mucho más fuertes y la poesía, el arte, una obra de teatro, sí despiertan a la sociedad y la hacen más capaz de expresar lo que importa”, subraya Amills.