Tot preparant Nadal

Comencen els concerts que diferents agrupacions ofereixen per aquestes dates, propostes que se sumen a les ja habituals, com ara la que cada dissabte ens presenta el cicle Els Matins de l’orgue d’Alaró. Avui, Miquel Bennàssar interpretarà a l’orgue de Sant Bartomeu (11.30h), obres de Buxtehude, Demessieaux així com alguns corals d’Advent de Bach.

A les 18h i a Sa Màniga, la companyia de Rafel Brunet presenta el musical Alícia, basat en la novel·la de Lewis Carroll. Una mica més tard (19h) i a l’Oratori de Crestatx, María José Rangel Gómez (flauta) i Xavier Gelabert (electrònica i composició) estrenen un encàrrec fet pel Festival Encontres de Compositors titulat Earendel per a flauta sola i electrònica. Prop de Crestatx, a l’església de Montision de Pollença, Art vocal Ensemble ens proposa un recital que mescla la Sibil·la amb el swing i el gòspel. Llorenç Gelabert dirigirà el cor, la cantant Karol Green i el Joan Pau Chaves Trio. També avui, l’Auditori d’Alcúdia (20h) serà l’escenari en el qual el duo Matrioixca, format per Marta Cuesta (actriu, cantant i compositora) i Carles Grimalt (compositor, productor, cantant i multiinstrumentista) presentarà el seu disc Perfectes Immortals. Demà diumenge, el festival Alternatilla porta en el Teatre Xesc Forteza de Palma (20h) la suma de diferents grups com Alternatilla JazzBand, Lorenzo Bisogno, Aga Derlak, Joan Garcias i Joan Moll. Músics de tres territoris diferents: Itàlia, Polònia i Mallorca.