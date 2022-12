El pintor Antoni Socías (Inca, 1955) muestra su obra y universo artístico en una nueva web creada por su hijo Enric, artista digital, a quien ha dado libertad y confianza para que reordenara y publicara estos contenidos, algunos de ellos hasta ahora desconocidos.

La web antonisocias.es contiene trabajos de este artista, especialmente los realizados a partir de 2011, año decisivo en su carrera, ya que fue cuando decidió volver a la pintura, explica este creador, a quien lo que le interesa es seguir investigando, como afirma en una breve declaración de principios. «Yo nunca he trabajado como un artista convencional, no hay un estilo ni una misma temática, lo que tengo es una filosofía», explica el pintor, quien avanza que el próximo año acudirá a la feria ARCO con la Galería Rafael Ortíz de Sevilla.

Según comenta Socías, la intención de su nueva web, la sexta que ha lanzado, es «propiciar una visión artística dentro del medio digital», muy diferente de esas páginas que acaban siendo meros catálogos de obras y listas interminables de reseñas y críticas. «Quería huir de esta tendencia de temas fríos», añade al respecto Antoni Socías.

A través de esta web también podemos conocer los procesos en los que trabaja y los que ya ha dado por finalizados. En el actual, Como caído del cielo / Like fallen from heaven (Maestro de la fragilidad del mundo), que comenzó en 2019 y que de momento no ha cerrado, Socías desgrana una compleja historia que entra y sale de sus sueños y que comparte con quienes visiten su web. Esta colección de obras se inspira en maestros de la pintura figurativa e incluye una Naturaleza muerta con agua corriente, un Anacoreta o una Metafísica de la duda, entre muchas otras piezas. Retablo del Génesis, La importancia de los satélites o Desierto son otros de los procesos recogidos en esta nueva web.