The Peawees, «seguramente la mejor banda europea actual de rock and roll garajero», es el grupo elegido para cerrar los actos de celebración de los 15 años de Rudy Sussions, la promotora «anárquica y melómana» que integran 17 socios autofinanciados y que a lo largo del año ha brindado destacadas actuaciones, como las ofrecidas por Ben Vaughn Quintet, Code Blue y Nick Lowe, entre otras. La cita, el próximo miércoles, a las 21 horas en Club Mutante, en Palma (entrada anticipada, 20 euros en Mais Vinilo; en taquilla, 23).

Fundado en La Spezia, en Italia, en el año 1995, The Peawees irrumpió en la escena musical con un álbum de debut claramente influenciado por el punk rock. Desde entonces, la banda ha abrazado otros estilos, como el garage, el soul y el rhythm n’ blues, ha girado por Estados Unidos, el Reino Unido y otros países europeos, y ha publicado discos en varios sellos de distintas partes del mundo.

A lo largo de su carrera The Peawees ha compartido escenario con grandes leyendas, como The Damned, The Dictators, Radio Birdman, Bad Religion o The Sonics. Precisamente, Rob Lind, el saxofonista de esta última banda, afirma: «The Peawees son una de las bandas mas potentes de rock ‘n’ roll con la que hemos tocado. Hazte un favor. Si The Peawees tocan alguna vez cerca de donde estés, no te los pierdas. ¡Son una gran banda que te volará la cabeza!».

El grupo está formado actualmente por Hervé Peroncini, Fabio Clemente, Tommy Gonzalez (ex Nick Curran and the Lowlifes), y hace unos meses se ha incorporado a la segunda guitarra Dario Persi de Radio Days.