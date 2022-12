Orquestra Simfònica de Balears: sucesión convergente

Escuchar en vivo la Obertura de El Carnaval Romano de Berlioz siempre se agradece, pues posee ese magnetismo que tienen las obras que toman un tema principal, lo desmenuzan y lo reconvierten, ahora en lírico, ahora en impulsivo, ahora tocado por el fagot, luego por las cuerdas y finalmente por los vientos. Buen comienzo pues, que nuestra orquesta convirtió en un preludio que conduciría a una Suite sobre El pájaro de fuego de Stravinsky, en la que la formación, igual que en la obertura se mostró correcta, con unas cuerdas muy bien enlazadas y unos vientos tal vez un tanto descontrolados, pero sin estridencias.

Con este inicio, de aprobado holgado, uno esperaba una segunda parte un poco más emotiva, pues nuestra formación, y ya desde los tiempos de Luis Remartínez, siempre se ha sentido cómoda con Brahms y lo que estaba programado era nada menos que su Segunda Sinfonía.

Pues bien, la cosa no acabó de funcionar. Ese amor fluido entre la Simfònica y el compositor alemán no salió a la luz. Ese no era nuestro Brahms. El director no supo imprimir a su versión ese punto que convierte una interpretación en interesante. Así que nos quedamos con una lectura superficial, plana, con unos tempi un tanto extraños, con las cuerdas afinadas, eso sí, pero con unos metales un tanto descuidados y excesivos.

Lo dicho, ese no fue nuestro Brahms, el que esperamos siempre que se pone en manos de nuestra orquesta. Otra vez será.

(P.S. El título genérico del concierto era «Extremos Convergentes»).